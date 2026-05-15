Світоліна назвала головний фактор перемоги над Свьонтек

Еліна Світоліна святкує перемогу. Фото: Reuters/Ciro De Luca

Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала перемогу над Ігою Свьонтек у півфіналі турніру WTA 1000 у Римі. Після матчу перша ракетка України зізналася, що дуже задоволена своєю грою та емоціями від виходу у фінал. Перемога над польською тенісисткою дозволила Світоліній уперше за декілька років зіграти у вирішальному матчі римського турніру.

У фіналі українка зустрінеться з американкою Коко Гофф, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Tennis Letter.

На шляху до фіналу Еліна Світоліна перемогла вже двох суперниць із топ-5 світового рейтингу. У чвертьфіналі українка обіграла другу ракетку світу Олену Рибакіну, а потім впоралася з Ігою Свьонтек.

Еліна Світоліна на корті. Фото: Reuters/Ciro De Luca

Світоліна заявила, що підготує план на фінал

Матч проти Коко Гофф стане для Еліни третьою поспіль зустріччю проти представниці першої п'ятірки рейтингу WTA. Фінальний поєдинок турніру відбудеться 16 травня і розпочнеться не раніше 18:00 за київським часом.

"Це неймовірно. Відчуття просто нереальні — знову опинитися тут, у фіналі, через стільки років. Сьогодні я хочу просто насолодитися цією перемогою, а завтра підготуватися до фіналу", — заявила Еліна Світоліна.

Читайте також:

Українка також зазначила, що уважно вивчить попередні матчі проти Коко Гофф перед фіналом турніру. Раніше Еліна Світоліна вже декілька разів зустрічалася з американською тенісисткою на великих змаганнях WTA. У нинішньому сезоні українка показує один із найкращих результатів на ґрунтовому покритті за останні роки.

Нагадаємо, Новини.LIVE розкрили причину, через яку Олексій Гуцуляк вирішив залишитися в Україні та продовжив контракт із "Поліссям".

Також Новини.LIVE повідомляли про серйозний літній трансфер, який здійснить мюнхенська "Баварія".