Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Світоліна пояснила, як їй вдалося обіграти Свьонтек

Світоліна пояснила, як їй вдалося обіграти Свьонтек

Ua ru
Дата публікації: 15 травня 2026 11:37
Світоліна назвала головний фактор перемоги над Свьонтек
Еліна Світоліна святкує перемогу. Фото: Reuters/Ciro De Luca

Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала перемогу над Ігою Свьонтек у півфіналі турніру WTA 1000 у Римі. Після матчу перша ракетка України зізналася, що дуже задоволена своєю грою та емоціями від виходу у фінал. Перемога над польською тенісисткою дозволила Світоліній уперше за декілька років зіграти у вирішальному матчі римського турніру.

У фіналі українка зустрінеться з американкою Коко Гофф, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Tennis Letter.

На шляху до фіналу Еліна Світоліна перемогла вже двох суперниць із топ-5 світового рейтингу. У чвертьфіналі українка обіграла другу ракетку світу Олену Рибакіну, а потім впоралася з Ігою Свьонтек.

Элина Свитолина
Еліна Світоліна на корті. Фото: Reuters/Ciro De Luca

Світоліна заявила, що підготує план на фінал

Матч проти Коко Гофф стане для Еліни третьою поспіль зустріччю проти представниці першої п'ятірки рейтингу WTA. Фінальний поєдинок турніру відбудеться 16 травня і розпочнеться не раніше 18:00 за київським часом.

"Це неймовірно. Відчуття просто нереальні — знову опинитися тут, у фіналі, через стільки років. Сьогодні я хочу просто насолодитися цією перемогою, а завтра підготуватися до фіналу", — заявила Еліна Світоліна.

Читайте також:

Українка також зазначила, що уважно вивчить попередні матчі проти Коко Гофф перед фіналом турніру. Раніше Еліна Світоліна вже декілька разів зустрічалася з американською тенісисткою на великих змаганнях WTA. У нинішньому сезоні українка показує один із найкращих результатів на ґрунтовому покритті за останні роки.

Нагадаємо, Новини.LIVE розкрили причину, через яку Олексій Гуцуляк вирішив залишитися в Україні та продовжив контракт із "Поліссям".

Також Новини.LIVE повідомляли про серйозний літній трансфер, який здійснить мюнхенська "Баварія".

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Еліна Світоліна Іга Свьонтек українські тенісисти
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації