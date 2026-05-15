Свитолина назвала главный фактор победы над Свентек

Элина Свитолина празднует победу. Фото: Reuters/Ciro De Luca

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Игой Свентек в полуфинале турнира WTA 1000 в Риме. После матча первая ракетка Украины призналась, что очень довольна своей игрой и эмоциями от выхода в финал. Победа над польской теннисисткой позволила Свитолиной впервые за несколько лет сыграть в решающем матче римского турнира.

В финале украинка встретится с американкой Коко Гофф, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Tennis Letter.

На пути к финалу Элина Свитолина победила уже двух соперниц из топ-5 мирового рейтинга. В четвертьфинале украинка обыграла вторую ракетку мира Елену Рыбакину, а затем справилась с Игой Свентек.

Свитолина заявила, что подготовит план на финал

Матч против Коко Гофф станет для Элины третьей подряд встречей против представительницы первой пятерки рейтинга WTA. Финальный поединок турнира пройдет 16 мая и начнется не раньше 18:00 по киевскому времени.

"Это невероятно. Ощущения просто нереальные — снова оказаться здесь, в финале, спустя столько лет. Сегодня я хочу просто насладиться этой победой, а завтра подготовиться к финалу", — заявила Элина Свитолина.

Украинка также отметила, что внимательно изучит предыдущие матчи против Коко Гофф перед финалом турнира. Ранее Элина Свитолина уже несколько раз встречалась с американской теннисисткой на крупных соревнованиях WTA. В нынешнем сезоне украинка показывает один из лучших результатов на грунтовом покрытии за последние годы.

