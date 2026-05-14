Свитолина обыграла вторую ракетку мира и вышла в 1/2 престижного турнира

Свитолина обыграла вторую ракетку мира и вышла в 1/2 престижного турнира

Дата публикации 14 мая 2026 08:15
Свитолина в нервном матче победила Рыбакину и вышла в 1/2 WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина во время матча. Фото: Reuters/Claudia Greco

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме. В четвертьфинале одесситка в трех сетах обыграла вторую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана. Матч продолжался 2 часа и 23 минуты и завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:4.

Для Свитолиной это уже четвертая победа над Рыбакиной в восьми очных встречах, сообщают Новини.LIVE.

После неудачного первого сета украинская теннисистка сумела переломить ход матча. Во второй партии Рыбакина начала с брейка и заработала еще два брейк-пойнта в следующем гейме, однако Свитолина смогла удержаться в игре. По ходу встречи украинка отыграла 16 брейк-пойнтов из 20. Победа позволила ей впервые за последние годы выйти в полуфинал римского турнира.

В полуфинале Свитолина сыграет против Свентек

Следующей соперницей украинской теннисистки станет полька Ига Свентек, которая занимает третье место в мировом рейтинге WTA. Ранее Свитолина уже шесть раз встречалась со Свентек и одержала две победы. Полуфинальный матч пройдет на грунтовом покрытии в столице Италии. 

Элина Свитолина
Элина Свитолина во время матча. Фото: Reuters/Claudia Greco

Благодаря успешному выступлению в Риме Свитолина продолжает подготовку к Открытому чемпионату Франции (Ролан Гаррос) в статусе одной из самых стабильных теннисисток сезона на грунте. Украинка закрепилась в топ-10 мирового рейтинга WTA. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
