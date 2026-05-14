Головна Спорт Світоліна обіграла другу ракетку світу і вийшла в 1/2 престижного турніру

Дата публікації: 14 травня 2026 08:15
Світоліна в нервовому матчі перемогла Рибакіну і вийшла в 1/2 WTA 1000 у Римі
Еліна Світоліна під час матчу. Фото: Reuters/Claudia Greco

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Римі. У чвертьфіналі одеситка в трьох сетах обіграла другу ракетку світу Олену Рибакіну з Казахстану. Матч тривав 2 години і 23 хвилини і завершився з рахунком 2:6, 6:4, 6:4.

Для Світоліної це вже четверта перемога над Рибакіною у восьми очних зустрічах, повідомляють Новини.LIVE.

Після невдалого першого сету українська тенісистка зуміла переломити хід матчу. У другій партії Рибакіна почала з брейка і заробила ще два брейк-пойнти в наступному геймі, проте Світоліна змогла втриматися в грі. По ходу зустрічі українка відіграла 16 брейк-пойнтів із 20. Перемога дозволила їй уперше за останні роки вийти в півфінал римського турніру.

У півфіналі Світоліна зіграє проти Свентек

Наступною суперницею української тенісистки стане полька Іга Свєнтек, яка посідає третє місце у світовому рейтингу WTA. Раніше Світоліна вже шість разів зустрічалася зі Свентек і здобула дві перемоги. Півфінальний матч пройде на ґрунтовому покритті в столиці Італії.

Элина Свитолина
Завдяки успішному виступу в Римі Світоліна продовжує підготовку до Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос) у статусі однієї з найстабільніших тенісисток сезону на ґрунті. Українка закріпилася в топ-10 світового рейтингу WTA.

Еліна Світоліна Теніс Олена Рибакіна
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
