Світоліна в нервовому матчі перемогла Рибакіну і вийшла в 1/2 WTA 1000 у Римі

Еліна Світоліна під час матчу. Фото: Reuters/Claudia Greco

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Римі. У чвертьфіналі одеситка в трьох сетах обіграла другу ракетку світу Олену Рибакіну з Казахстану. Матч тривав 2 години і 23 хвилини і завершився з рахунком 2:6, 6:4, 6:4.

Для Світоліної це вже четверта перемога над Рибакіною у восьми очних зустрічах, повідомляють Новини.LIVE.

Після невдалого першого сету українська тенісистка зуміла переломити хід матчу. У другій партії Рибакіна почала з брейка і заробила ще два брейк-пойнти в наступному геймі, проте Світоліна змогла втриматися в грі. По ходу зустрічі українка відіграла 16 брейк-пойнтів із 20. Перемога дозволила їй уперше за останні роки вийти в півфінал римського турніру.

У півфіналі Світоліна зіграє проти Свентек

Наступною суперницею української тенісистки стане полька Іга Свєнтек, яка посідає третє місце у світовому рейтингу WTA. Раніше Світоліна вже шість разів зустрічалася зі Свентек і здобула дві перемоги. Півфінальний матч пройде на ґрунтовому покритті в столиці Італії.

Еліна Світоліна під час матчу. Фото: Reuters/Claudia Greco

Завдяки успішному виступу в Римі Світоліна продовжує підготовку до Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос) у статусі однієї з найстабільніших тенісисток сезону на ґрунті. Українка закріпилася в топ-10 світового рейтингу WTA.

Читайте також:

Нагадаємо, житомирське "Полісся" зняло бронь з Олексія Гуцуляка, щоб схилити його до продовження контракту.

Також Новини.LIVE писали про рішення Марсело Б'єлси не брати Луїса Суареса на ЧС-2026 у складі збірної Уругваю.