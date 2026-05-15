Главная Спорт Свитолина одолела Свентек и вышла в финал тысячника в Риме

Дата публикации 15 мая 2026 02:10
Свитолина победила Свентек в полуфинале турнира в Риме
Элина Свитолина. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает успешное выступление на турнире WTA 1000 в Риме. Украинка пробилась в финал "тысячника" после победы над одной из сильнейших теннисисток мира Игой Свентек.

Свитолина победила в трех сетах — 6:4, 2:6, 6:2, сообщает портал Новини.LIVE.

Свитолина вышла в финал турнира в Риме

В полуфинале Свитолина одолела третью ракетку мира за 2 часа 16 минут.

Первый сет украинка провела уверенно и воспользовалась ошибками соперницы в ключевые моменты. Во втором сете Свентек перехватила инициативу и сравняла счет по партиям.

В решающем сете Свитолина снова продемонстрировала стабильную игру и дожала польскую теннисистку.

Это была седьмая очная встреча теннисисток. После победы Элины счет в противостоянии сократился до 4:3 в пользу Свентек. Последний раз теннисистки играли между собой в марте на турнире в Индиан-Уэллсе, где также сильнее была украинка.

На пути к финалу Свитолина также победила вторую ракетку мира Елену Рыбакину и американку Джессику Пегулу.

Для Свитолиной это будет третий финал турнира в Риме в карьере. Ранее украинка выигрывала турнир в 2017 и 2018 годах.

Элина Свитолина Ига Свентек Рим (WTA)
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
