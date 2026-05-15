Світоліна перемогла Свьонтек у півфіналі турніру в Римі

Еліна Світоліна. Фото: Reuters

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує успішний виступ на турнірі WTA 1000 у Римі. Українка пробилася до фіналу "тисячника" після перемоги над однією з найсильніших тенісисток світу Ігою Свьонтек.

Світоліна перемогла у трьох сетах — 6:4, 2:6, 6:2, повідомляє портал Новини.LIVE.

Світоліна вийшла у фінал турніру в Римі

У півфіналі Світоліна здолала третю ракетку світу за 2 години 16 хвилин.

Перший сет українка провела впевнено та скористалася помилками суперниці у ключові моменти. У другому сеті Свьонтек перехопила ініціативу та зрівняла рахунок за партіями.

У вирішальному сеті Світоліна знову продемонструвала стабільну гру та дотиснула польську тенісистку.

Читайте також:

Це була сьома очна зустріч тенісисток. Після перемоги Еліни рахунок у протистоянні скоротився до 4:3 на користь Свьонтек. Востаннє тенісистки грали між собою в березні на турнірі в Індіан-Веллсі, де також сильнішою була українка.

На шляху до фіналу Світоліна також перемогла другу ракетку світу Олену Рибакіну та американку Джессіку Пегулу.

Для Світоліної це буде третій фінал турніру в Римі в кар’єрі. Раніше українка вигравала турнір у 2017 та 2018 роках.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав, що обраниця Кріштіану Роналду знову опинилася в центрі уваги після публікації фото з відпочинку.

Також Новини.LIVE повідомляв, що через затягнуті переговори щодо нового контракту Гуцуляк залишився без броні.