Свитолина обыграла Гауфф и в третий раз выиграла тысячник в Риме

Дата публикации 16 мая 2026 22:30
Свитолина выиграла турнир в Риме и вернется в топ-7 WTA
Элина Свитолина. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей престижного турнира WTA 1000 в Риме. В финале украинка одолела четвертую ракетку мира Кори Гауфф из США.

О победе Свитолиной со счетом 6:4, 6:7, 6:2 сообщил портал Новини.LIVE.

Свитолина в третий раз выиграла турнир в Риме

Финал длился 2 часа 52 минуты. За это время украинка дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из 15 брейк-пойнтов.

Для Свитолиной это уже 20-й титул в карьере на уровне WTA. Особенно успешно теннисистка выступает на грунтовом покрытии - украинка победила во всех восьми финалах, в которых участвовала на этом типе корта.

В Риме Свитолина триумфовала уже в третий раз в карьере. Ранее она становилась чемпионкой турнира в 2017 и 2018 годах.

В нынешнем сезоне Свитолина уже в третий раз обыграла Гауфф. До этого украинка побеждала американку на Australian Open и турнире в Дубае. В целом теннисистки уже провели шесть очных матчей, и теперь преимущество украинки составляет 4:2.

Победа в Риме позволит Свитолиной подняться на седьмое место в мировом рейтинге WTA. Это повторение лучшего результата украинки после возвращения в тур после рождения дочери в 2023 году.

Элина Свитолина Кори Гауфф Рим (WTA)
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
