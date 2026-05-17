Монфис сделал эмоциональное заявление после победы Свитолиной над Гофф

Гаэль Монфис и Элина Свитолина. Фото: Hannah Peters/Getty Images

Французский теннисист Гаэль Монфис поздравил Элину Свитолину с победой на турнире WTA 1000 в Риме. После финального матча украинка завоевала 20-й титул WTA в карьере и впервые за восемь лет выиграла турнир серии WTA 1000. В решающем поединке Свитолина в трех сетах победила американку Коко Гофф. Это уже второй трофей украинки в нынешнем сезоне после успеха на турнире в Окленде.

Во время финального матча Монфис находился в ложе команды и поддерживал супругу по ходу встречи, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт Гаэля.

Сразу после завершения поединка французский теннисист спустился на корт, чтобы лично поздравить Элину Свитолину с победой. Позже Гаэль Монфис опубликовал эмоциональное сообщение в Instagram, где отдельно отметил силу характера и стабильность украинской спортсменки.

Монфис заявил, что гордится Свитолиной

"Восемь лет, чтобы снова подняться на вершину турнира WTA 1000. Какая игрок, какая женщина и невероятная мама для Скай. Я так горжусь тобой и люблю тебя", — написал Гаэль Монфис в Instagram.

Для Свитолиной титул в Риме стал одним из самых значимых за последние годы. После рождения дочери украинская теннисистка сумела вернуться в элиту мирового тенниса и вновь закрепиться в топ-10 рейтинга WTA. Что касается Монфиса, француз ранее заявлял, что планирует завершить карьеру после сезона-2026.

