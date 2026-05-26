Свитолина объяснила, почему не думает о выигрыше Ролан Гаррос

Элина Свитолина после матча. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Первая ракетка Украины Элина Свитолина снова продемонстрировала характер на корте. Опытная спортсменка потратила три сета для победы над неудобной соперницей. Это позволило одесситке выйти во второй раунд Открытого чемпионата по теннису.

Свитолина заявила, что на турнире есть более сильные спортсменки, чем она, сообщают Новини.LIVE.

Венгерская теннисистка Анна Бондарь является традиционно сложной соперницей для Элины Свитолиной. В первом раунде Ролан Гаррос украинка отдала ей сет, но на характере взяла два оставшихся. Следующей соперницей одесситки станет Кейтлин Кеведо, для которой это первый турнир "Большого шлема".

Элина Свитолина во Франции. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Как Свитолина оценивает шансы на победу

Нынешний сезон становится одним из самых успешных для Элины. В ее активе есть уже два трофея. В января Свитолина праздновала триумф на турнире WTA 500 в Окленде, а недавно победила WTA 1000 в Риме. Накануне Открытого чемпионата Франции украинку причислили к списку фаворитов, однако сама она придерживается другого мнения.

"Я не думаю о турнире в целом, настраиваюсь на каждый следующий поединок. Болельщики слишком много уделяют внимание моей игре. Я действительно в хорошей форме, но есть и более сильные теннисистки. На Ролан Гаррос таких примерно пять человек", — заявила Свитолина.

Элина сыграет с Кеведо уже в среду, 27 мая.

