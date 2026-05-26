Українки оновили рекорд на Ролан Гаррос: найбільше представництво в 2-му колі

Еліна Світоліна.

Українські тенісистки встановили новий національний рекорд на Ролан Гаррос-2026. Одразу п’ять представниць України пробилися до другого кола Відкритого чемпіонату Франції.

Марта Костюк.

Українки встановили рекорд на Ролан Гаррос

На Ролан Гаррос-2026 Україну представили одразу сім тенісисток, які напряму потрапили до основної сітки. П’ять із них подолали стартове коло.

До другого раунду вийшли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Дар’я Снігур та Олександра Олійникова.

Особливо успішним старт турніру став для Снігур та Олійникової. Для обох перемоги стали дебютними на Ролан Гаррос, а Олійникова вперше у кар’єрі виграла матч основної сітки турніру Великого шлема.

Світоліна у першому колі здолала непросту суперницю з Угорщини Анну Бондар у трьох сетах — 3:6, 6:1, 7:6. Костюк впевнено перемогла росіянку Оксану Селехметьєву — 6:2, 6:3.

Юлія Стародубцева.

Стародубцева обіграла Анну Блінкову у нейтральному статусі — 6:3, 6:1. Снігур зробила камбек у матчі проти 21-го номера рейтингу WTA Клари Таусон із Данії — 3:6, 7:5, 6:2, а Олійникова розгромила Єлєну Пріданкіну — 6:1, 6:2.

Завершили виступи після першого кола Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна. Ястремська поступилася Жасмін Паоліні, а Калініна програла француженці Діан Паррі.

Попередній рекорд України на Ролан Гаррос був встановлений у 2025 році, коли до другого кола вийшли чотири українські тенісистки.