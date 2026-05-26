Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Україна встановила історичний рекорд на Ролан Гаррос-2026

Україна встановила історичний рекорд на Ролан Гаррос-2026

Ua ru
Дата публікації: 26 травня 2026 23:16
Українки оновили рекорд на Ролан Гаррос: найбільше представництво в 2-му колі
Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net

Українські тенісистки встановили новий національний рекорд на Ролан Гаррос-2026. Одразу п’ять представниць України пробилися до другого кола Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Марта Костюк
Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

Українки встановили рекорд на Ролан Гаррос

На Ролан Гаррос-2026 Україну представили одразу сім тенісисток, які напряму потрапили до основної сітки. П’ять із них подолали стартове коло.

До другого раунду вийшли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Дар’я Снігур та Олександра Олійникова.

Особливо успішним старт турніру став для Снігур та Олійникової. Для обох перемоги стали дебютними на Ролан Гаррос, а Олійникова вперше у кар’єрі виграла матч основної сітки турніру Великого шлема.

Читайте також:

Світоліна у першому колі здолала непросту суперницю з Угорщини Анну Бондар у трьох сетах — 3:6, 6:1, 7:6. Костюк впевнено перемогла росіянку Оксану Селехметьєву — 6:2, 6:3.

Юлия Стародубцева
Юлія Стародубцева. Фото: j48tennis.net

Стародубцева обіграла Анну Блінкову у нейтральному статусі — 6:3, 6:1. Снігур зробила камбек у матчі проти 21-го номера рейтингу WTA Клари Таусон із Данії — 3:6, 7:5, 6:2, а Олійникова розгромила Єлєну Пріданкіну — 6:1, 6:2.

Завершили виступи після першого кола Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна. Ястремська поступилася Жасмін Паоліні, а Калініна програла француженці Діан Паррі.

Попередній рекорд України на Ролан Гаррос був встановлений у 2025 році, коли до другого кола вийшли чотири українські тенісистки.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що вихованець "Динамо" опинився серед кандидатів на місце в основній обоймі команди перед новим сезоном.

Також Новини.LIVE писав, що після невдалого сезону та вильоту "Жирони" з елітного дивізіону майбутнє Віктора Циганкова і Владислава Ваната в клубі залишається відкритим.

рекорд Ролан Гаррос українські тенісисти
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації