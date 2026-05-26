Украинки обновили рекорд на Ролан Гаррос: наибольшее представительство во 2-м круге

Украинские теннисистки установили новый национальный рекорд на Ролан Гаррос-2026. Сразу пять представительниц Украины пробились во второй круг Открытого чемпионата Франции.

На Ролан Гаррос-2026 Украину представили сразу семь теннисисток, которые напрямую попали в основную сетку. Пять из них преодолели стартовый круг.

Во второй раунд вышли Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Александра Олейникова.

Особенно успешным старт турнира стал для Снигур и Олейниковой. Для обеих победы стали дебютными на Ролан Гаррос, а Олейникова впервые в карьере выиграла матч основной сетки турнира Большого шлема.

Свитолина в первом круге одолела непростую соперницу из Венгрии Анну Бондарь в трех сетах — 3:6, 6:1, 7:6. Костюк уверенно победила россиянку Оксану Селехметьеву — 6:2, 6:3.

Стародубцева обыграла Анну Блинкову в нейтральном статусе — 6:3, 6:1. Снигур сделала камбэк в матче против 21-го номера рейтинга WTA Клары Таусон из Дании — 3:6, 7:5, 6:2, а Олейникова разгромила Елену Приданкину — 6:1, 6:2.

Завершили выступления после первого круга Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Ястремская уступила Жасмин Паолине, а Калинина проиграла француженке Диан Парри.

Предыдущий рекорд Украины на Ролан Гаррос был установлен в 2025 году, когда во второй круг вышли четыре украинские теннисистки.