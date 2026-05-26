Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Украина установила исторический рекорд на Ролан Гаррос-2026

Украина установила исторический рекорд на Ролан Гаррос-2026

Ua ru
Дата публикации 26 мая 2026 23:16
Украинки обновили рекорд на Ролан Гаррос: наибольшее представительство во 2-м круге
Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

Украинские теннисистки установили новый национальный рекорд на Ролан Гаррос-2026. Сразу пять представительниц Украины пробились во второй круг Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Марта Костюк
Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

Украинки установили рекорд на Ролан Гаррос

На Ролан Гаррос-2026 Украину представили сразу семь теннисисток, которые напрямую попали в основную сетку. Пять из них преодолели стартовый круг.

Во второй раунд вышли Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Александра Олейникова.

Особенно успешным старт турнира стал для Снигур и Олейниковой. Для обеих победы стали дебютными на Ролан Гаррос, а Олейникова впервые в карьере выиграла матч основной сетки турнира Большого шлема.

Читайте также:

Свитолина в первом круге одолела непростую соперницу из Венгрии Анну Бондарь в трех сетах — 3:6, 6:1, 7:6. Костюк уверенно победила россиянку Оксану Селехметьеву — 6:2, 6:3.

Юлия Стародубцева
Юлия Стародубцева. Фото: j48tennis.net

Стародубцева обыграла Анну Блинкову в нейтральном статусе — 6:3, 6:1. Снигур сделала камбэк в матче против 21-го номера рейтинга WTA Клары Таусон из Дании — 3:6, 7:5, 6:2, а Олейникова разгромила Елену Приданкину — 6:1, 6:2.

Завершили выступления после первого круга Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Ястремская уступила Жасмин Паолине, а Калинина проиграла француженке Диан Парри.

Предыдущий рекорд Украины на Ролан Гаррос был установлен в 2025 году, когда во второй круг вышли четыре украинские теннисистки.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что воспитанник "Динамо" оказался среди кандидатов на место в основной обойме команды перед новым сезоном.

Также Новини.LIVE писал, что после неудачного сезона и вылета "Жироны" из элитного дивизиона будущее Виктора Цыганкова и Владислава Ваната в клубе остается открытым.

рекорд Ролан Гаррос украинские теннисисты
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации