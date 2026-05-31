Збірна України оголосила стартовий склад на гру з Польщею

Збірна України оголосила стартовий склад на товариський матч проти Польщі. Поєдинок у Вроцлаві стане першим для італійського фахівця Андреа Мальдери на посаді головного тренера національної команди.

Мальдера визначився зі стартовим складом

У воротах збірної України зіграє Анатолій Трубін. Пару центральних захисників складуть Микола Матвієнко та Олександр Сарапій.

На флангах захисту зіграють Віталій Миколенко зліва та дебютант Олександр Романчук справа.

У центрі поля матч розпочнуть Єгор Назарина, Олег Очеретько та Георгій Судаков.

На флангах атаки діятимуть Андрій Ярмоленко та Віктор Циганков, а на вістрі нападу зіграє Роман Яремчук.

Капітан команди Ярмоленко повернеться в старт після довгго періоду без національной команди.

Стартовий склад збірної України:

Трубін — Миколенко, Матвієнко, Сарапій, Романчук — Назарина, Очеретько, Судаков — Циганков, Ярмоленко, Яремчук.

Матч Польща — Україна відбудеться на "Тарчинськи арена" у Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Матч також дасть тренерському штабу можливість оцінити стан гравців та тактичні напрацювання перед офіційними поєдинками.

