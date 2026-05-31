Сборная Украины объявила стартовый состав на игру с Польшей

Паскуале Каталано и Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Сборная Украины объявила стартовый состав на товарищеский матч против Польши. Поединок во Вроцлаве станет первым для итальянского специалиста Андреа Мальдеры на посту главного тренера национальной команды.

Стартовый состав опубликовали в УАФ, сообщил портал Новини.LIVE.

Стартовый состав сборной Украины. Фото: УАФ

Мальдера определился со стартовым составом

В воротах сборной Украины сыграет Анатолий Трубин. Пару центральных защитников составят Николай Матвиенко и Александр Сарапий.

На флангах защиты сыграют Виталий Миколенко слева и дебютант Александр Романчук справа.

В центре поля матч начнут Егор Назарина, Олег Очеретько и Георгий Судаков.

Читайте также:

На флангах атаки будут действовать Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков, а на острие нападения сыграет Роман Яремчук.

Капитан команды Ярмоленко вернется в старт после долгого периода без национальной команды.

Стартовый состав сборной Украины:

Трубин — Миколенко, Матвиенко, Сарапий, Романчук — Назарина, Очеретько, Судаков — Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

Матч Польша - Украина состоится на "Тарчински арена" во Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Матч также даст тренерскому штабу возможность оценить состояние игроков и тактические наработки перед официальными поединками.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, чтоМарта Костюк переписала историю украинского тенниса на Ролан Гаррос и установила новое достижение для страны на престижном турнире.

Также Новини.LIVE писал о массовых беспорядках в Париже после победы "ПСЖ" в Лиге чемпионов, которые привели к погромам и столкновениям на улицах города.