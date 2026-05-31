Сборная Украины объявила стартовый состав на игру с Польшей

Мальдера удивил стартовым составом Украины на Польшу
Сборная Украины объявила стартовый состав на товарищеский матч против Польши. Поединок во Вроцлаве станет первым для итальянского специалиста Андреа Мальдеры на посту главного тренера национальной команды.
Стартовый состав опубликовали в УАФ, сообщил портал Новини.LIVE.
В воротах сборной Украины сыграет Анатолий Трубин. Пару центральных защитников составят Николай Матвиенко и Александр Сарапий.
На флангах защиты сыграют Виталий Миколенко слева и дебютант Александр Романчук справа.
В центре поля матч начнут Егор Назарина, Олег Очеретько и Георгий Судаков.
На флангах атаки будут действовать Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков, а на острие нападения сыграет Роман Яремчук.
Капитан команды Ярмоленко вернется в старт после долгого периода без национальной команды.
Стартовый состав сборной Украины:
Трубин — Миколенко, Матвиенко, Сарапий, Романчук — Назарина, Очеретько, Судаков — Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.
Матч Польша - Украина состоится на "Тарчински арена" во Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
Матч также даст тренерскому штабу возможность оценить состояние игроков и тактические наработки перед официальными поединками.
