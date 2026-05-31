Масові заворушення після тріумфу ПСЖ призвели до сотень затримань

Події в Паижі у переможну ніч.

Перемога "ПСЖ" у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2025/26 спричинила масові заворушення у Франції. Через безлади в кількох містах країни правоохоронці затримали сотні людей.

з посиланням на RMC Sport.

У вирішальному матчі турніру "ПСЖ" обіграв лондонський "Арсенал" у серії пенальті. Основний та додатковий час завершилися з рахунком 1:1, а в серії одинадцятиметрових ударів парижани перемогли — 4:3.

Після фінального свистка тисячі вболівальників вийшли на вулиці французьких міст святкувати перемогу "ПСЖ".

Утім, у деяких містах святкування швидко переросли в безлади.

За даними французької поліції, було затримано 326 осіб. Найбільше затриманих було у Парижі, де правоохоронці арештували 235 людей.

Безлади також зафіксували в Гаврі, Ажені, Монпельє та Діжоні. У деяких районах поліція була змушена посилити заходи безпеки та збільшити кількість патрулів.

Французька влада заздалегідь готувалася до масштабних святкувань та розгорнула додаткові сили правоохоронців у місцях масового скупчення вболівальників. Власники магазинів і готелів заздалегідь підготували захисні конструкції для убезпечення свого бізнесу від можливих мародерів.

Перемога над "Арсеналом" дозволила "ПСЖ" вдруге поспіль виграти Лігу чемпіонів. Свій перший титул переможця Ліги чемпіонів здобув і захисник збірної України Ілля Забарний.

