Массовые беспорядки после триумфа ПСЖ привели к сотням задержаний

События в Паиже в победную ночь.

Победа "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 вызвала массовые беспорядки во Франции. Из-за беспорядков в нескольких городах страны правоохранители задержали сотни людей.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на RMC Sport.

В решающем матче турнира "ПСЖ" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а в серии одиннадцатиметровых ударов парижане победили — 4:3.

После финального свистка тысячи болельщиков вышли на улицы французских городов праздновать победу "ПСЖ".

Впрочем, в некоторых городах празднования быстро переросли в беспорядки.

По данным французской полиции, были задержаны 326 человек. Больше всего задержанных было в Париже, где правоохранители арестовали 235 человек.

Беспорядки также зафиксировали в Гавре, Ажене, Монпелье и Дижоне. В некоторых районах полиция была вынуждена усилить меры безопасности и увеличить количество патрулей.

Французские власти заранее готовились к масштабным празднованиям и развернули дополнительные силы правоохранителей в местах массового скопления болельщиков. Владельцы магазинов и гостиниц заранее подготовили защитные конструкции для обеспечения безопасности своего бизнеса от возможных мародеров.

Победа над "Арсеналом" позволила "ПСЖ" второй раз подряд выиграть Лигу чемпионов. Свой первый титул победителя Лиги чемпионов добыл и защитник сборной Украины Илья Забарный.

