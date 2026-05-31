Ярмоленко оценил дебют Мальдеры после победы над Польшей

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над Польшей в дебютном матче нового главного тренера Андреа Мальдеры. Футболист отметился голом и получил от болельщиков награду "Лев матча".

После матча Ярмоленко в эфире Megogo высказался о матче, передает портал Новини.LIVE.

Ярмоленко рассказал о работе с Мальдерой

После матча Ярмоленко поблагодарил Андреа Мальдери за доверие и возможность вернуться в национальную команду.

"Я очень благодарен главному тренеру. Если бы не он, думаю, этих эмоций я бы не пережил", — сказал Ярмоленко.

Ярмоленко отметился голом после возвращения в сборную и помог команде одержать победу над поляками со счетом 2:0. Для него это уже 47-й мяч за национальную сборную.

Ярмоленко в матче с Польшей стал самым возрастным автором гола в истории сборной Украины и еще на один мяч приблизился к бомбардирскому рекорду Андрея Шевченко. Сам Ярмоленко заверил, что не придает большого значения личной статистике.

По словам футболиста, для него важнее помогать команде и способствовать прогрессу молодых игроков как на поле, так и во время тренировок.

Также Ярмоленко поделился впечатлениями от работы с новым тренерским штабом. Футболист отметил, что команда провела много теоретических занятий, во время которых тренеры подробно объясняли действия в различных игровых ситуациях.

Футболист признался, что получал удовольствие от игры и новых тактических принципов команды.

"Если честно, на футбольном поле я кайфовал. Возможно, не все получалось, но когда ты постоянно понимаешь, где должен занимать позицию и что делать, то это классно", — заявил футболист.

В то же время капитан отметил, что команде еще нужно время для адаптации к новым требованиям, однако уже в отдельных эпизодах сборная продемонстрировала футбол, который понравился болельщикам.

