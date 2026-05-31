Ярмоленко зізнався, що кайфував на полі в матчі проти Польщі

Дата публікації: 31 травня 2026 23:01
Ярмоленко оцінив дебют Мальдери після перемоги над Польщею
Андрій Ярмоленко. Фото: УАФ

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував перемогу над Польщею в дебютному матчі нового головного тренера Андреа Мальдери. Футболіст відзначився голом та отримав від уболівальників нагороду "Лев матчу".

Після матчу Ярмоленко в ефірі Megogo висловився про матч, передає портал Новини.LIVE.

Андрей Ярмоленко
Команда вітає Андрія Ярмоленка з голом. Фото: УАФ

Ярмоленко розповів про роботу з Мальдерою

Після матчу Ярмоленко подякував Андреа Мальдері за довіру та можливість повернутися до національної команди.

"Я дуже вдячний головному тренеру. Якби не він, думаю, цих емоцій я б не пережив", — сказав Ярмоленко.

Ярмоленко відзначився голом після повернення до збірної та допоміг команді здобути перемогу над поляками з рахунком 2:0. Для нього це вже 47-й м’яч за національну збірну.

Читайте також:

Ярмоленко в матчі з Польщею став найстаршим автором голу в історії збірної України та ще на один м'яч наблизився до бомбардирського рекорду Андрія Шевченка. Сам Ярмоленко запевнив, що не надає великого значення особистій статистиці.

За словами футболіста, для нього важливіше допомагати команді та сприяти прогресу молодих гравців як на полі, так і під час тренувань.

Також Ярмоленко поділився враженнями від роботи з новим тренерським штабом. Футболіст зазначив, що команда провела багато теоретичних занять, під час яких тренери детально пояснювали дії в різних ігрових ситуаціях.

Футболіст зізнався, що отримував задоволення від гри та нових тактичних принципів команди.

"Якщо чесно, на футбольному полі я кайфував. Можливо, не все виходило, але коли ти постійно розумієш, де маєш займати позицію і що робити, то це класно", — заявив футболіст.

Водночас капітан наголосив, що команді ще потрібен час для адаптації до нових вимог, однак уже в окремих епізодах збірна продемонструвала футбол, який сподобався вболівальникам.
 

Збірна України з футболу Збірна Польщі з футболу Андрій Ярмоленко
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
