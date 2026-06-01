У Зінченка є два варіанти для продовження кар'єри

Олександр Зінченко та Андрій Шевченко.

Віце-капітан збірної України Олександр Зінченко не зможе продовжити кар'єру в "Аяксі". Він перейшов до клубу з Амстердама посеред сезону 2025/26. Однак важка травма поставила хрест на його кар'єрі в Нідерландах.

Досі не відомо, де продовжить кар'єру 29-річний захисник, повідомляють Новини.LIVE.

Футболіст збірної України Олександр Зінченко встиг зіграти лише один матч у складі "Аякса", після чого ще в лютому травмував коліно. Термін відновлення може зайняти до 9 місяців. Спочатку повідомлялося, що нідерландський клуб продовжить контракт із гравцем. Угода була укладена до кінця сезону. Однак потім в "Аяксі" спростували цю інформацію. Українець залишився без клубу.

Де гратиме Зінченко

За свою кар'єру Олександр завоював 4 титули чемпіона Англії. Але в останні роки йому не щастило. "Манчестер Сіті" виграв Лігу чемпіонів, коли Зінченко вже перейшов із цієї команди в "Арсенал". І самі "кааноніри" стали чемпіонами УПЛ за кілька місяців після переходу гравця в "Аякс".

Інформації про інтерес великих клубів до гравця збірної України практично немає. Але це не означає, що Зінченко завершить кар'єру. Ходили чутки про те, що Олександр може перейти в один із турецьких клубів, назву якого не оголошували. Також не виключено і повернення захисника в Україну, де інтерес до нього приписували "Шахтарю" та "Поліссю".

Сам футболіст хоче дочекатися відновлення після травми, а потім уже оголосить про плани. В останні сезони він регулярно страждав від різних ушкоджень, тому для Зиченка важливо повністю позбутися проблем зі здоров'ям.

