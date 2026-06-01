Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Де гратиме Зінченко: у захисника є два варіанти

Де гратиме Зінченко: у захисника є два варіанти

Ua ru
Дата публікації: 1 червня 2026 09:24
У Зінченка є два варіанти для продовження кар'єри
Олександр Зінченко та Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/zinchenko/

Віце-капітан збірної України Олександр Зінченко не зможе продовжити кар'єру в "Аяксі". Він перейшов до клубу з Амстердама посеред сезону 2025/26. Однак важка травма поставила хрест на його кар'єрі в Нідерландах.

Досі не відомо, де продовжить кар'єру 29-річний захисник, повідомляють Новини.LIVE.

Футболіст збірної України Олександр Зінченко встиг зіграти лише один матч у складі "Аякса", після чого ще в лютому травмував коліно. Термін відновлення може зайняти до 9 місяців. Спочатку повідомлялося, що нідерландський клуб продовжить контракт із гравцем. Угода була укладена до кінця сезону. Однак потім в "Аяксі" спростували цю інформацію. Українець залишився без клубу.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко перед грою. Фото: instagram.com/zinchenko/

Де гратиме Зінченко

За свою кар'єру Олександр завоював 4 титули чемпіона Англії. Але в останні роки йому не щастило. "Манчестер Сіті" виграв Лігу чемпіонів, коли Зінченко вже перейшов із цієї команди в "Арсенал". І самі "кааноніри" стали чемпіонами УПЛ за кілька місяців після переходу гравця в "Аякс".

Інформації про інтерес великих клубів до гравця збірної України практично немає. Але це не означає, що Зінченко завершить кар'єру. Ходили чутки про те, що Олександр може перейти в один із турецьких клубів, назву якого не оголошували. Також не виключено і повернення захисника в Україну, де інтерес до нього приписували "Шахтарю" та "Поліссю".

Читайте також:

Сам футболіст хоче дочекатися відновлення після травми, а потім уже оголосить про плани. В останні сезони він регулярно страждав від різних ушкоджень, тому для Зиченка важливо повністю позбутися проблем зі здоров'ям.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про перемогу Ярослави Магучіх на дебютному для неї етапі Діамантової ліги в сезоні.

Також Новини.LIVE повідомляли, що під час святкування перемоги "ПСЖ" у Лізі чемпіонів на полі з'явився російський прапор.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

футбол Футбол трансфери В'ячеслав Зінченко
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації