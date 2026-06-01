Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Магучіх виграла етап Діамантової ліги в Рабаті

Магучіх виграла етап Діамантової ліги в Рабаті

Ua ru
Дата публікації: 1 червня 2026 01:04
Магучіх перемогла Левченко на етапі Діамантової ліги в Рабаті
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх тріумфально розпочала літній сезон Діамантової ліги. Олімпійська чемпіонка виграла етап серії в марокканському Рабаті.

Про перемогу Магучіх повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Юлия Левченко
Юлія Левченко. Фото: Reuters

Магучіх виграла перший літній старт сезону

На другому етапі Діамантової ліги Україну представляли Магучіх та Юлія Левченко. Для Ярослави це був дебютний старт літнього сезону, тоді як Юлія виступала після перемоги на турнірі в китайському Сямені.

Левченко розпочала змагання з успішних спроб на 1,83 м та 1,87 м. Планку на висоті 1,91 м українка взяла з другої спроби та продовжила боротьбу за медалі.

Магучіх також узяла 1,91 м з першої спроби та разом з австралійкою Елеанор Паттерсон і сербкою Ангеліною Топич залишилася серед претенденток на перемогу.

Читайте також:

На висоті 1,94 м боротьба для Левченко завершилася. Українка не змогла підкорити планку та посіла четверте місце з результатом 1,91 м.

Ключовою у боротьбі за перемогу стала висота 1,97 м, яку Магучіх підкорила з другої спроби. Паттерсон не змогла повторити свій найкращий результат сезону та залишилася другою. Топич завершила змагання після успішної спроби на 1,94 м і здобула бронзову нагороду.

Після перемоги Магучіх замовила висоти 2,00 м та 2,02 м, однак цього разу не змогла їх подолати.

За підсумками змагань Магучіх посіла перше місце з результатом 1,97 м. Паттерсон і Топич завершили турнір із результатом 1,94 м, поступившись українці.

Для Магучіх ця перемога стала п'ятою поспіль у 2026 році. Раніше вона виграла чотири старти зимового сезону, зокрема чемпіонат світу в приміщенні. Особистим рекордом сезону для Магучіх залишаються 2,03 м, які вона показала на змаганнях у Львові.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що виступ Марти Костюк на Ролан Гаррос дозволив українці досягти результату, якого раніше не вдавалося здобути в її кар’єрі.

Також Новини.LIVE писав, що перемога "ПСЖ" у Лізі чемпіонів спричинила хвилю заворушень у Парижі, де святкування вийшли з-під контролю.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ярослава Магучіх Юлія Левченко Діамантова ліга
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації