Магучіх перемогла Левченко на етапі Діамантової ліги в Рабаті

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх тріумфально розпочала літній сезон Діамантової ліги. Олімпійська чемпіонка виграла етап серії в марокканському Рабаті.

Про перемогу Магучіх повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Магучіх виграла перший літній старт сезону

На другому етапі Діамантової ліги Україну представляли Магучіх та Юлія Левченко. Для Ярослави це був дебютний старт літнього сезону, тоді як Юлія виступала після перемоги на турнірі в китайському Сямені.

Левченко розпочала змагання з успішних спроб на 1,83 м та 1,87 м. Планку на висоті 1,91 м українка взяла з другої спроби та продовжила боротьбу за медалі.

Магучіх також узяла 1,91 м з першої спроби та разом з австралійкою Елеанор Паттерсон і сербкою Ангеліною Топич залишилася серед претенденток на перемогу.

На висоті 1,94 м боротьба для Левченко завершилася. Українка не змогла підкорити планку та посіла четверте місце з результатом 1,91 м.

Ключовою у боротьбі за перемогу стала висота 1,97 м, яку Магучіх підкорила з другої спроби. Паттерсон не змогла повторити свій найкращий результат сезону та залишилася другою. Топич завершила змагання після успішної спроби на 1,94 м і здобула бронзову нагороду.

Після перемоги Магучіх замовила висоти 2,00 м та 2,02 м, однак цього разу не змогла їх подолати.

За підсумками змагань Магучіх посіла перше місце з результатом 1,97 м. Паттерсон і Топич завершили турнір із результатом 1,94 м, поступившись українці.

Для Магучіх ця перемога стала п'ятою поспіль у 2026 році. Раніше вона виграла чотири старти зимового сезону, зокрема чемпіонат світу в приміщенні. Особистим рекордом сезону для Магучіх залишаються 2,03 м, які вона показала на змаганнях у Львові.

