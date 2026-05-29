Головна Спорт Магучіх замінили суперницю на росіянку

Магучіх замінили суперницю на росіянку

Дата публікації: 29 травня 2026 21:56
Колишня росіянка виступить проти Магучіх у Рабаті
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Юлія Левченко дізналися оновлений склад суперниць на етапі Діамантової ліги в марокканському Рабаті. Напередодні турніру організатори змінили склад учасниць турніру.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на сайт Діамантової ліги.

Юлия Левченко
Юлія Левченко. Фото: Reuters

Магучіх та Левченко отримали нову суперницю

Замість британської легкоатлетки Морган Лейк у змаганнях візьме участь чемпіонка Кіпру Олена Куліченко. До 2021 року Куліченко представляла Росію.

Для Ярослави Магучіх старт у Рабаті стане першим літнім турніром сезону-2026. Натомість Левченко вже встигла розпочати сезон на етапі Діамантової ліги в китайському Сямені, де здобула перемогу з результатом 1,99 м.

Окрім українок та Куліченко, за перемогу також боротимуться австралійка Елеанор Паттерсон, полька Марія Жодзік, сербка Ангеліна Топич, представниця Ямайки Ламара Дістін, американки Черіті Хафнагель і Вашті Каннінгем, а також німкеня Імке Оннен.

Змагання зі стрибків у висоту серед жінок на етапі Діамантової ліги в Рабаті відбудуться 31 травня. Початок змагань запланований на 20:25 за київським часом.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
