Главная Спорт Магучих заменили соперницу на россиянку

Дата публикации 29 мая 2026 21:56
Бывшая россиянка выступит против Магучих в Рабате
Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко узнали обновленный состав соперниц на этапе Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате. Накануне турнира организаторы изменили состав участниц турнира.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на сайт Бриллиантовой лиги.

Юлия Левченко. Фото: Reuters

Магучих и Левченко получили новую соперницу

Вместо британской легкоатлетки Морган Лейк в соревнованиях примет участие чемпионка Кипра Елена Куличенко. До 2021 года Куличенко представляла Россию.

Для Ярославы Магучих старт в Рабате станет первым летним турниром сезона-2026. Зато Левченко уже успела начать сезон на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне, где одержала победу с результатом 1,99 м.

Кроме украинок и Куличенко, за победу также будут бороться австралийка Элеанор Паттерсон, полька Мария Жодзик, сербка Ангелина Топич, представительница Ямайки Ламара Дистин, американки Черити Хафнагель и Вашти Каннингем, а также немка Имке Оннен.

Соревнования по прыжкам в высоту среди женщин на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате состоятся 31 мая. Начало соревнований запланировано на 20:25 по киевскому времени.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
