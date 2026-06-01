Магучих победила Левченко на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих триумфально начала летний сезон Бриллиантовой лиги. Олимпийская чемпионка выиграла этап серии в марокканском Рабате.

О победе Магучих сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

На втором этапе Бриллиантовой лиги Украину представляли Магучих и Юлия Левченко. Для Ярославы это был дебютный старт летнего сезона, тогда как Юлия выступала после победы на турнире в китайском Сямэне.

Левченко начала соревнования с успешных попыток на 1,83 м и 1,87 м. Планку на высоте 1,91 м украинка взяла со второй попытки и продолжила борьбу за медали.

Магучих также взяла 1,91 м с первой попытки и вместе с австралийкой Элеанор Паттерсон и сербкой Ангелиной Топич осталась среди претенденток на победу.

На высоте 1,94 м борьба для Левченко завершилась. Украинка не смогла покорить планку и заняла четвертое место с результатом 1,91 м.

Ключевой в борьбе за победу стала высота 1,97 м, которую Магучих покорила со второй попытки. Паттерсон не смогла повторить свой лучший результат сезона и осталась второй. Топич завершила соревнования после успешной попытки на 1,94 м и получила бронзовую награду.

После победы Магучих заказала высоты 2,00 м и 2,02 м, однако на этот раз не смогла их преодолеть.

По итогам соревнований Магучих заняла первое место с результатом 1,97 м. Паттерсон и Топич завершили турнир с результатом 1,94 м, уступив украинке.

Для Магучих эта победа стала пятой подряд в 2026 году. Ранее она выиграла четыре старта зимнего сезона, в том числе чемпионат мира в помещении. Личным рекордом сезона для Магучих остаются 2,03 м, которые она показала на соревнованиях во Львове.

