Тренер України оцінив дебютний матч, яким стала перемога над Польщею

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував перемогу над Польщею (2:0) у своєму дебютному матчі на чолі національної команди. Італійський фахівець пояснив, чому залишився задоволений діями футболістів, попри низку помилок на полі.

Свою думку про гру Мальдера розповів на пресконференції після матчу.



Мальдера заявив, що його слова після матчу неправильно зрозуміли. За словами тренера, команда могла зіграти краще в окремих моментах, однак він оцінював матч за іншими критеріями.

"Ми зробили багато помилок, але це мене не хвилює так сильно. Я був би дуже схвильований, якби ми не спробували те, що аналізували по відео", — сказав Мальдера.

Італієць наголосив, що перед матчем закликав футболістів не боятися помилок і ризику. За словами наставника, команда провела лише одне повноцінне тренування перед грою, тому очікувати ідеального виконання всіх задумів було складно.

Велику частину підготовки команда провела на теоретичних заняттях і під час відеоаналізу. Особливо це стосувалося стандартних положень, які футболісти вивчали без повноцінного відпрацювання на полі.

Окремо тренер відзначив внесок Володимира Єзерського, який відповідав за підготовку команди до стандартних положень переважно за допомогою відеоматеріалів.

Також Мальдера позитивно оцінив гру Анатолія Трубіна, який виконував важливу роль під час розіграшів м'яча від власних воріт.

На думку тренера, готовність футболістів сприймати нові вимоги допоможе швидше реалізувати ідеї тренерського штабу.