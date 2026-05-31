Тренер Украины оценил дебютный матч, которым стала победа над Польшей

Андреа Мальдера. Фото: кадр из видео

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал победу над Польшей (2:0) в своем дебютном матче во главе национальной команды. Итальянский специалист объяснил, почему остался доволен действиями футболистов, несмотря на ряд ошибок на поле.

Свое мнение об игре Мальдера рассказал на пресс-конференции после матча, сообщил портал Новини.LIVE.

Мальдера объяснил, почему остался доволен игрой

Мальдера заявил, что его слова после матча неправильно поняли. По словам тренера, команда могла сыграть лучше в отдельных моментах, однако он оценивал матч по другим критериям.

"Мы совершили много ошибок, но это меня не волнует так сильно. Я был бы очень взволнован, если бы мы не попробовали то, что анализировали по видео", — сказал Мальдера.

Итальянец отметил, что перед матчем призвал футболистов не бояться ошибок и риска. По словам наставника, команда провела лишь одну полноценную тренировку перед игрой, поэтому ожидать идеального выполнения всех замыслов было сложно.

Большую часть подготовки команда провела на теоретических занятиях и во время видеоанализа. Особенно это касалось стандартных положений, которые футболисты изучали без полноценной отработки на поле.

Отдельно тренер отметил вклад Владимира Езерского, который отвечал за подготовку команды к стандартным положениям преимущественно с помощью видеоматериалов.

Также Мальдера положительно оценил игру Анатолия Трубина, который выполнял важную роль во время розыгрышей мяча от собственных ворот.

По мнению тренера, готовность футболистов воспринимать новые требования поможет быстрее реализовать идеи тренерского штаба.