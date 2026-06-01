Кличко оцінив перспективи Кабаєла перед боєм з Усиком

Кличко назвав одну з головних переваг Кабаєла в боксі
Олімпійський чемпіон Володимир Кличко оцінив рівень підготовки Агіта Кабаєла. Тимчасовий чемпіон за версією WBC є головним претендентом на бій з Олександром Усиком. Такий поєдинок може відбутися наприкінці 2026 року.
Кличко пояснив, у чому полягає сильна сторона Кабаєла, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".
Агіт Кабаєл за свою кар'єру в професійному боксі здобув 27 перемог, причому 19 з них закінчилися нокаутом. Віднедавна 33-річний німець володіє тимчасовим титулом WBC. Офіційно Олександр Усик ще не відповів на виклик потенційного суперника.
Що Кличко сказав про Кабайєла
Ексчемпіон світу нагадав про те, що боксер із курдистанським корінням є громадянином Німеччини і вихованцем місцевої школи боксу. Володимир Кличко прекрасно з нею знайомий, і вважає Агіта Кабаєла дуже небезпечним суперником для Олександра Усика.
Також Кличко нагадав, що Кабаєл ще жодного разу не програвав у професійній кар'єрі. Він є міцним, витривалим і фізично сильним спортсменом, проте те ж саме можна сказати і про Олександра Усика.
Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, де Олександр Зінченко може продовжити кар'єру після відновлення від травми.
Також Новини.LIVE повідомляли, як Ярослава Магучіх перемогла у своєму першому етапі Діамантової ліги сезону.