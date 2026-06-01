Кличко оцінив перспективи Кабаєла перед боєм з Усиком

Агіт Кабаєл у спортзалі. Фото: instagram.com/agitkabayel/

Олімпійський чемпіон Володимир Кличко оцінив рівень підготовки Агіта Кабаєла. Тимчасовий чемпіон за версією WBC є головним претендентом на бій з Олександром Усиком. Такий поєдинок може відбутися наприкінці 2026 року.

Кличко пояснив, у чому полягає сильна сторона Кабаєла, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".

Агіт Кабаєл за свою кар'єру в професійному боксі здобув 27 перемог, причому 19 з них закінчилися нокаутом. Віднедавна 33-річний німець володіє тимчасовим титулом WBC. Офіційно Олександр Усик ще не відповів на виклик потенційного суперника.

Архівний знімок Агіта Кабаєла з Олександром Усиком. Фото: instagram.com/agitkabayel/

Що Кличко сказав про Кабайєла

Ексчемпіон світу нагадав про те, що боксер із курдистанським корінням є громадянином Німеччини і вихованцем місцевої школи боксу. Володимир Кличко прекрасно з нею знайомий, і вважає Агіта Кабаєла дуже небезпечним суперником для Олександра Усика.

Також Кличко нагадав, що Кабаєл ще жодного разу не програвав у професійній кар'єрі. Він є міцним, витривалим і фізично сильним спортсменом, проте те ж саме можна сказати і про Олександра Усика.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, де Олександр Зінченко може продовжити кар'єру після відновлення від травми.

Також Новини.LIVE повідомляли, як Ярослава Магучіх перемогла у своєму першому етапі Діамантової ліги сезону.