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Главная Спорт Джошуа провел анализ боя Усик — Верхувен и его значение для боксеров

Джошуа провел анализ боя Усик — Верхувен и его значение для боксеров

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 06:31
Джошуа провел анализ боя Усик - Верхувен и его значение для боксеров
Энтони Джошуа и Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал победу Александра Усика над Рико Верхувеном. Британец заявил, что не понимает критики в адрес украинца после резонансного завершения поединка.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Ring Magazine.

Джошуа высказался о бое Усика и Верхувена

Джошуа отметил выступление Верхувена, который согласился на сложный вызов и, по его мнению, заслужил уважение болельщиков вне зависимости от результата боя.

По словам британца, нидерландец превзошел ожидания многих болельщиков и может считать свое выступление моральной победой, несмотря на поражение.

В то же время Джошуа отметил, что Усик в очередной раз продемонстрировал одну из своих главных сильных сторон - способность добавлять в чемпионских раундах. Бывший соперник украинца отметил, что убедился в этом как во время личных поединков, так и наблюдая за ним со стороны.

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Британец убежден, что независимо от того, завершился бы бой в десятом, одиннадцатом или двенадцатом раунде, Усик нашел бы способ остаться чемпионом.

Александр Усик и Рико Верхувен
Александр Усик и Рико Верхувен. Фото: Reuters

Отдельно Джошуа заявил, что не понимает волны критики в адрес украинца после досрочной остановки боя. По его мнению, ответственность за такие решения лежит на рефери, а не на боксере.

"Я не понимаю, почему люди критикуют Усика. Он же не останавливал бой самостоятельно. Он сделал то, что должен делать боец", — сказал Джошуа.

Британец добавил, что именно поэтому всегда советует боксерам не оставлять судьбу поединка в руках судей и стараться завершать поединки досрочно.

Усик победил Верхувена техническим нокаутом за секунду до завершения 11-го раунда и сохранил титулы WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об оценке Владимира Кличко относительно перспектив Агита Кабаела в супертяжелом дивизионе. Бывший чемпион мира отметил, что сильными сторонами претендента остаются физическая готовность, агрессивный прессинг и умение выдерживать высокий темп поединка.

Также Новини.LIVE писал, что будущее Александра Зинченко может быть связано с турецким футболом. Украинец попал в сферу интересов одного из ведущих клубов страны, который ищет усиление перед новым сезоном.

Александр Усик Энтони Джошуа Рико Верхувен
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
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