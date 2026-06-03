Джошуа провів аналіз бою Усик — Верхувен та його значення для боксерів

Ентоні Джошуа та Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа прокоментував перемогу Олександра Усика над Ріко Верхувеном. Британець заявив, що не розуміє критики на адресу українця після резонансного завершення поєдинку.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Ring Magazine.

Джошуа висловився про бій Усика та Верхувена

Ентоні Джошуа відзначив виступ Верхувена, який погодився на складний виклик і, на його думку, заслужив повагу вболівальників незалежно від результату бою.

За словами британця, нідерландець перевершив очікування багатьох уболівальників і може вважати свій виступ моральною перемогою, попри поразку.

Водночас Джошуа наголосив, що Усик вкотре продемонстрував одну зі своїх головних сильних сторін — здатність додавати в чемпіонських раундах. Колишній суперник українця зазначив, що переконався в цьому як під час особистих поєдинків, так і спостерігаючи за ним з боку.

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Британець переконаний, що незалежно від того, чи завершився б бій у десятому, одинадцятому чи дванадцятому раунді, Усик знайшов би спосіб залишитися чемпіоном.

Олександр Усик та Ріко Верхувен. Фото: Reuters

Окремо Джошуа заявив, що не розуміє хвилі критики на адресу українця після дострокової зупинки бою. На його думку, відповідальність за такі рішення лежить на рефері, а не на боксері.

"Я не розумію, чому люди критикують Усика. Він же не зупиняв бій самостійно. Він зробив те, що повинен робити боєць", — сказав Джошуа.

Британець додав, що саме тому завжди радить боксерам не залишати долю поєдинку в руках суддів та намагатися завершувати поєдинки достроково.

Усик переміг Верхувена технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду та зберіг титули WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.

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