Головна Спорт В Усика повідомили, що спеціально віддали Верхувену ініціативу в бою

Дата публікації: 30 травня 2026 13:10
Лапін розповів, що Усик намагався втомити Верхувена
Олександр Усик. Фото: Reuters

Директор команди чемпіона світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика Сергій Лапін прокоментував перемогу українського боксера над нідерландцем Ріко Верхувеном. За його словами, вони готувалися до непростого протистояння з незручним суперником.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на слова Лапіна в інтерв’ю порталу The Mirror.

Ріко Верхувен проти Олександра Усика. Фото: Reuters

Лапін пояснив тактику Усика проти Верхувена

Лапін заявив, що головним завданням Усика було поступово виснажити суперника та позбавити його можливості нав'язувати власний стиль бою.

"Метою було виснажити дуже сильного й незвичного суперника, який створював незручні кути для атак і постійно тиснув", — пояснив Лапін.

За словами Лапіна, багато вболівальників недооцінили рівень складності цього поєдинку. Серед сильних сторін Верхувена він відзначив фізичну потужність і нестандартний стиль, які змушували українця постійно адаптуватися.

Лапін також заявив, що суперечки щодо суддівських записок, оцінок експертів або реакції коментаторів не мають особливого значення. На його думку, значення має лише підсумковий результат бою.

"Кожен тренувальний табір на цьому рівні є важким, незалежно від того, з якого виду спорту прийшов суперник", — додав Лапін.

У Гізі Усик переміг Верхувена технічним нокаутом в 11-му раунді та захистив чемпіонські пояси WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Максим Кличко потрапив до переліку найкращих гравців молодіжного чемпіонату Франції після вдалого сезону.

Також Новини.LIVE писав про Агіта Кабаєла як нового претендента на бій з Олександром Усиком, який уже публічно звернувся до українського чемпіона.

Андрій Андрущак - Редактор
Андрій Андрущак
