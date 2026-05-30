Лапин рассказал, что Усик пытался утомить Верхувена

Директор команды чемпиона мира WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Сергей Лапин прокомментировал победу украинского боксера над нидерландцем Рико Верхувеном. По его словам, они готовились к непростому противостоянию с неудобным соперником.

Лапин заявил, что главной задачей Усика было постепенно истощить соперника и лишить его возможности навязывать собственный стиль боя.

"Целью было истощить очень сильного и необычного соперника, который создавал неудобные углы для атак и постоянно давил", — пояснил Лапин.

По словам Лапина, многие болельщики недооценили уровень сложности этого поединка. Среди сильных сторон Верхувена он отметил физическую мощь и нестандартный стиль, которые заставляли украинца постоянно адаптироваться.

Лапин также заявил, что споры относительно судейских записок, оценок экспертов или реакции комментаторов не имеют особого значения. По его мнению, значение имеет лишь итоговый результат боя.

"Каждый тренировочный лагерь на этом уровне является тяжелым, независимо от того, из какого вида спорта пришел соперник", — добавил Лапин.

В Гизе Усик победил Верхувена техническим нокаутом в 11-м раунде и защитил чемпионские пояса WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе.

