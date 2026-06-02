Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Головна Спорт Зінченко може отримати вигідну пропозицію з Туреччини

Дата публікації: 2 червня 2026 18:31
Зінченко може стати одноклубником Батагова в Трабзонспорі
Один із небагатьох матчів Олександр Зінченко за "Аякс". Фото: Getty Images

У кар'єрі Олександра Зінченка готуються чергові зміни. Гравець збірної України може продовжити кар'єру в одному з європейських чемпіонатів. Йдеться про турецьку лігу.

У послугах Зінченка виявився зацікавлений місцевий "Трабзонспор", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Taka Gazetesi.

Сезон 2025/26 виявився для Олександра Зінченка невдалим. Він розпочав його в "Арсеналі", але взимку перейшов в амстердамський "Аякс" і майже відразу ж отримав серйозну травму коліна. Відновлення 29-річного гравця ще не закінчилося. Нідерландський клуб уклав із захисником контракт до кінця сезону і не буде продовжувати угоду.

На Зінченка звернув увагу інший клуб

Кілька днів тому з'явилася інформація про те, що досвідчений футболіст може повернутися в Україну. Однак у нього з'явився більш привабливий варіант. Турецький "Трабзонспор" готовий запропонувати Олександру Зінченку контракт.

У цьому клубі вже виступають українці Арсеній Батагов та Олександр Зубков, не так давно його кольори захищав Данило Сікан. У "Трабзонспорі" вважають успішною ставку на українських гравців. У випадку із Зінченком турків влаштовує, що не доведеться платити за трансфер футболіста. Також перевагою є універсалізм Олександра.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE навели слова Володимира Кличка, який високо оцінив потенціал Агіта Кабаєла. Німець є претендентом на бій з Олександром Усиком.

Також Новини.LIVE повідомляли про інтерес англійського "Ліверпуля" до Іллі Забарного. У "ПСЖ" ще не ухвалили рішення про майбутнє українського гравця.

Олександр Зінченко Футбол трансфери Трабзонспор
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
