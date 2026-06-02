Зінченко може стати одноклубником Батагова в Трабзонспорі

Один із небагатьох матчів Олександр Зінченко за "Аякс". Фото: Getty Images

У кар'єрі Олександра Зінченка готуються чергові зміни. Гравець збірної України може продовжити кар'єру в одному з європейських чемпіонатів. Йдеться про турецьку лігу.

У послугах Зінченка виявився зацікавлений місцевий "Трабзонспор", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Taka Gazetesi.

Сезон 2025/26 виявився для Олександра Зінченка невдалим. Він розпочав його в "Арсеналі", але взимку перейшов в амстердамський "Аякс" і майже відразу ж отримав серйозну травму коліна. Відновлення 29-річного гравця ще не закінчилося. Нідерландський клуб уклав із захисником контракт до кінця сезону і не буде продовжувати угоду.

На Зінченка звернув увагу інший клуб

Кілька днів тому з'явилася інформація про те, що досвідчений футболіст може повернутися в Україну. Однак у нього з'явився більш привабливий варіант. Турецький "Трабзонспор" готовий запропонувати Олександру Зінченку контракт.

У цьому клубі вже виступають українці Арсеній Батагов та Олександр Зубков, не так давно його кольори захищав Данило Сікан. У "Трабзонспорі" вважають успішною ставку на українських гравців. У випадку із Зінченком турків влаштовує, що не доведеться платити за трансфер футболіста. Також перевагою є універсалізм Олександра.

