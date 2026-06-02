Забарний може повернутися в Англію вже наступного сезону

Дата публікації: 2 червня 2026 17:01
Забарного чекають у Ліверпулі після приходу в клуб Іраоли
Ілля Забарний із кубком Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Захисник збірної України Ілля Забарний може змінити клуб уже в літнє трансферне вікно. "Ліверпулю" було запропоновано варіант із підписанням футболіста. Наразі сторони перебувають на початковій стадії обговорень і офіційних переговорів поки не ведуть.

Йдеться лише про обмін інформацією та оцінку перспектив можливої угоди, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на DaveOCKOP.

Захисник Ілля Забарний не до кінця задоволений своїм становищем у "ПСЖ". Минулого сезону українець допоміг парижанам виграти чемпіонат Франції та Лігу чемпіонів, проте не завжди входив до числа гравців стартового складу команди Луїса Енріке. З цієї причини варіант із поверненням в англійську Прем'єр-лігу розглядається як один із можливих сценаріїв розвитку кар'єри.

Илья Забарный
Ілля Забарний після перемоги в Лізі чемпіонів. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Іраола може зіграти ключову роль

Додатковий інтерес до потенційного трансферу пов'язаний із фігурою Андоні Іраоли. Іспанський фахівець став головним тренером "Ліверпуля" і добре знайомий із можливостями Іллі Забарного за спільною роботою в "Борнмуті". Саме за Іраоли український захисник закріпився в основі англійського клубу і став одним із найнадійніших центральних захисників команди.

Парижани не виключають продаж футболіста, але розраховують повернути не менше суми, яка була заплачена за нього "Борнмуту". Раніше французький клуб інвестував у трансфер українця близько 63 млн євро. У сезоні-2025/26 Забарний провів понад 30 матчів за "ПСЖ" у всіх турнірах та забив один гол.

Футбол трансфери Ліверпуль Ілля Забарний
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
