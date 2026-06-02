Головна Спорт Оголошено наступний бій Усика

Дата публікації: 2 червня 2026 10:33
Усик отримав обов'язкового претендента на титул WBC
Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик дізнався ім’я свого наступного суперника. Всесвітня боксерська рада офіційно санкціонувала поєдинок українця з німецьким тимчасовим чемпіоном WBC Агітом Кабаєлом.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Pro Box TV.

WBC санкціонувала бій Усика з Кабаєлом

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що організація затвердила бій Усика з німецьким боксером Кабаєлом як обов’язковий захист титулу.

"Цей бій було санкціоновано сьогодні, і це обов’язковий захист для Усика", — сказав Сулейман.

За словами функціонера, раніше WBC дозволила українцю провести добровільний захист поясу проти нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена. Після цього переможець мав зустрітися саме з Кабаєлом.

Сулейман також підтримав рішення організації санкціонувати бій Усика з Верхувеном. Президент WBC зазначив, що після перемоги українця він може впевнено сказати, що рада ухвалила правильне рішення.

У ніч на 24 травня Усик переміг Верхувена технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду та зберіг чемпіонські пояси.

Кабаєл залишається непереможеним на професійному рингу. У його активі 27 перемог, з яких 19 були здобуті нокаутом. Німецький боксер володіє статусом тимчасового чемпіона WBC у надважкій вазі.

Олександр Усик WBC Агіт Кабаєл
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
