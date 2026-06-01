Світоліна проти Костюк на Ролан Гаррос: де та коли дивитися

Марта Костюк після історичної перемоги над Ролан Гаррос.

На український теніс чекає історична подія. Еліна Світоліна та Марта Костюк одночасно вийшли до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції. Вони зіграють одна проти одної.

Це означає, що як мінімум одна українка зіграє в півфіналі Ролан Гаррос, повідомляють Новини.LIVE.

Еліна Світоліна та Марта Костюк 2 червня зустрінуться у чвертьфіналі Ролан Гаррос. Одеситка пробилася до вісімки найсильніших після перемоги над Беліндою Бенчич, а киянка зупинила колишню першу ракетку світу Ігу Свьонтек. Матч відбудеться у вівторок, його точний час буде визначено пізніше.

Обидві тенісистки підходять до поєдинку у відмінній формі. Світоліна проводить один із найкращих відрізків кар'єри і нещодавно виграла турнір WTA 1000 у Римі. Костюк також упевнено провела ґрунтову частину сезону і вперше в кар'єрі дісталася чвертьфіналу Ролан Гаррос. Переможниця українського дербі продовжить боротьбу за фінал паризького турніру.

Еліна Світоліна на турнірі у Франції.

Яке досягнення може підкоритися Світоліній

Для Еліни нинішній чвертьфінал став уже 14-м на турнірах Великого шолома. На Ролан Гаррос вона раніше п'ять разів доходила до цієї стадії: у 2015, 2017, 2020, 2023 і 2026 роках. Саме чвертьфінал залишається її найкращим результатом у Парижі, тож перемога над Костюк дасть змогу вперше вийти в півфінал французького мейджора і встановити особистий рекорд на цих кортах.

У півфіналі на переможницю українського протистояння чекатиме найсильніша в матчі між Коко Гауфф та Міррою Андрєєвою. Американка посідає місце серед лідерів світового рейтингу і вже грала у фіналі Ролан Гаррос, тоді як Андрєєва вважається однією з головних молодих зірок туру.

