Свитолина против Костюк на Ролан Гаррос: где и когда смотреть

Марта Костюк после исторической победы над Ролан Гаррос. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Украинский теннис ждет исторической событие. Элина Свитолина и Марта Костюк одновременно вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. Они сыграют друг против друга.

Это означает, что как минимум одна украинка сыграет в полуфинале Ролан Гаррос, сообщают Новини.LIVE.

Элина Свитолина и Марта Костюк 2 июня встретятся в четвертьфинале Ролан Гаррос. Одесситка пробилась в восьмерку сильнейших после победы над Белиндой Бенчич, а киевлянка остановила бывшую первую ракетку мира Игу Свентек. Матч пройдет во вторник, его точное время будет определено позже.

Обе теннисистки подходят к поединку в отличной форме. Свитолина проводит один из лучших отрезков карьеры и недавно выиграла турнир WTA 1000 в Риме. Костюк также уверенно провела грунтовую часть сезона и впервые в карьере добралась до четвертьфинала Ролан Гаррос. Победительница украинского дерби продолжит борьбу за финал парижского турнира.

Элина Свитолина на турнире во Франции. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Какое достижение может покориться Свитолиной

Для Элины нынешний четвертьфинал стал уже 14-м на турнирах Большого шлема. На Ролан Гаррос она ранее пять раз доходила до этой стадии: в 2015, 2017, 2020, 2023 и 2026 годах. Именно четвертьфинал остается ее лучшим результатом в Париже, поэтому победа над Костюк позволит впервые выйти в полуфинал французского мэйджора и установить личный рекорд на этих кортах.

Читайте также:

В полуфинале победительницу украинского противостояния будет ждать сильнейшая в матче между Коко Гауфф и Миррой Андреевой. Американка занимает место в числе лидеров мирового рейтинга и уже играла в финале Ролан Гаррос, тогда как Андреева считается одной из главных молодых звезд тура.

Напомним, Новини.LIVE цитировали Владимира Кличко, который дал характеристику следующему сопернику Александра Усика.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Александр Зинченко может получить предложение вернуться в чемпионат Украины.