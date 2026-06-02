Усик получил обязательного претендента на титул WBC

Александр Усик.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик узнал имя своего следующего соперника. Всемирный боксерский совет официально санкционировал поединок украинца с немецким временным чемпионом WBC Агитом Кабаелом.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что организация утвердила бой Усика с немецким боксером Кабаелом как обязательную защиту титула.

"Этот бой был санкционирован сегодня, и это обязательная защита для Усика", — сказал Сулейман.

По словам функционера, ранее WBC разрешила украинцу провести добровольную защиту пояса против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. После этого победитель должен был встретиться именно с Кабаэлом.

Сулейман также поддержал решение организации санкционировать бой Усика с Верхувеном. Президент WBC отметил, что после победы украинца он может уверенно сказать, что совет принял правильное решение.

В ночь на 24 мая Усик победил Верхувена техническим нокаутом за секунду до завершения 11-го раунда и сохранил чемпионские пояса.

Кабаел остается непобежденным на профессиональном ринге. В его активе 27 побед, из которых 19 были одержаны нокаутом. Немецкий боксер обладает статусом временного чемпиона WBC в супертяжелом весе.

