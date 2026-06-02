Забарного ждут в Ливерпуле после прихода в клуб Ираолы

Илья Забарный с кубком Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Защитник сборной Украины Илья Забарный может сменить клуб уже в летнее трансферное окно. "Ливерпулю" был предложен вариант с подписанием футболиста. На данный момент стороны находятся на начальной стадии обсуждений и официальных переговоров пока не ведут.

Речь идет лишь об обмене информацией и оценке перспектив возможной сделки, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на DaveOCKOP.

Защитник Илья Забарный не до конца удовлетворен своим положением в "ПСЖ". В прошедшем сезоне украинец помог парижанам выиграть чемпионат Франции и Лигу чемпионов, однако не всегда входил в число игроков стартового состава команды Луиса Энрике. По этой причине вариант с возвращением в английскую Премьер-лигу рассматривается как один из возможных сценариев развития карьеры.

Илья Забарный после победы в Лиге чемпионов. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Ираола может сыграть ключевую роль

Дополнительный интерес к потенциальному трансферу связан с фигурой Андони Ираолы. Испанский специалист стал главным тренером "Ливерпуля" и хорошо знаком с возможностями Ильи Забарного по совместной работе в "Борнмуте". Именно при Ираоле украинский защитник закрепился в основе английского клуба и стал одним из самых надежных центральных защитников команды.

Парижане не исключают продажу футболиста, но рассчитывает вернуть не меньше суммы, которая была заплачена за него "Борнмуту". Ранее французский клуб инвестировал в трансфер украинца около 63 млн евро. В сезоне-2025/26 Забарный провел более 30 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах и забил один гол.

