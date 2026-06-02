Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Забарный может вернуться в Англию уже в следующем сезоне

Забарный может вернуться в Англию уже в следующем сезоне

Ua ru
Дата публикации 2 июня 2026 17:01
Забарного ждут в Ливерпуле после прихода в клуб Ираолы
Илья Забарный с кубком Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Защитник сборной Украины Илья Забарный может сменить клуб уже в летнее трансферное окно. "Ливерпулю" был предложен вариант с подписанием футболиста. На данный момент стороны находятся на начальной стадии обсуждений и официальных переговоров пока не ведут.

Речь идет лишь об обмене информацией и оценке перспектив возможной сделки, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на DaveOCKOP.

Защитник Илья Забарный не до конца удовлетворен своим положением в "ПСЖ". В прошедшем сезоне украинец помог парижанам выиграть чемпионат Франции и Лигу чемпионов, однако не всегда входил в число игроков стартового состава команды Луиса Энрике. По этой причине вариант с возвращением в английскую Премьер-лигу рассматривается как один из возможных сценариев развития карьеры. 

Илья Забарный
Илья Забарный после победы в Лиге чемпионов. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Ираола может сыграть ключевую роль

Дополнительный интерес к потенциальному трансферу связан с фигурой Андони Ираолы. Испанский специалист стал главным тренером "Ливерпуля" и хорошо знаком с возможностями Ильи Забарного по совместной работе в "Борнмуте". Именно при Ираоле украинский защитник закрепился в основе английского клуба и стал одним из самых надежных центральных защитников команды.

Парижане не исключают продажу футболиста, но рассчитывает вернуть не меньше суммы, которая была заплачена за него "Борнмуту". Ранее французский клуб инвестировал в трансфер украинца около 63 млн евро. В сезоне-2025/26 Забарный провел более 30 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах и забил один гол. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о характеристике, которую Владимир Кличко дал Агиту Кабайелу перед возможным боем немца с Александром Усиком. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, что украинский боксер может потерять один из титулов, если не согласится на еще один поединок в 2026 году. 

Футбол трансферы Ливерпуль Илья Забарный
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации