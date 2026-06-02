Найкращий бомбардир Другої ліги продовжить кар'єру в УПЛ

Дата публікації: 2 червня 2026 14:02
Два клуби УПЛ борються за трансфер найкращого бомбардира Другої ліги
Данило Волков у складі "Куликіва". Фото: Instagram

Луганська "Зоря" розглядає можливість підписання одного з найрезультативніших гравців Другої ліги. Інтерес клубу викликає атакувальний півзахисник "Куликіва-Білки" Данило Волков. У сезоні, що завершився, 23-річний футболіст став найкращим бомбардиром своєї команди й одним із головних відкриттів турніру.

Сторони обговорюють можливі умови переходу, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на "Inside UPL".

Данило Волков допоміг "Куликіву-Білці" виграти чемпіонат Другої ліги, відзначившись 18 забитими м'ячами. Такого результату футболіст домігся, виступаючи не на позиції центрального нападника, а в ролі атакувального хавбека. Висока результативність привернула увагу одразу кількох клубів, які стежать за ринком молодих українських гравців.

За гравцем стежать не тільки в "Зорі"

Раніше інтерес до Данила Волкова виявляла й "Олександрія". Однак наразі найбільш предметними виглядають контакти саме із "Зорею". При цьому в "Куликіві" розраховують отримати компенсацію за одного зі своїх лідерів і не розглядають варіант із безкоштовним відходом футболіста.

Для Волкова потенційний перехід в УПЛ може стати важливим кроком в кар'єрі. За останні роки "Зоря" неодноразово запрошувала перспективних гравців із нижчих дивізіонів та допомагала їм вийти на вищий рівень.

Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
