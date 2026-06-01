Динамо хочет продать Блэнуцэ и может вернуть Лонвейка

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк. Фото: пресс-служба клуба

Руководство киевского "Динамо" может радикально изменить состав команды во время летнего трансферного межсезонья. Не исключено, что контракт с "бело-синими" подпишут сразу несколько новичков. Одновременно с этим ведется работа, чтобы отпустить игроков, на которых не рассчитывает тренерский штаб.

Одним из них является форвард Владислав Блэнуцэ, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

Владислав Блэнуцэ не оправдал нажеды болельщиков киевского "Динамо", так и не сумев побороться за место в основе команды за год пребывания в клубе. Ему не доверял Александр Шовковский, а Игорь Костюк практически перестал выпускать игрока даже на замену.

В "Динамо" уже ведутся поиски нового клуба для 24-летнего румынского нападающего. Наиболее вероятным покупателем являются одноклубники "бело-синих" из Бухареста, однако там еще не составили официальное предложение по трансферу Владислава.

Кто может пополнить "Динамо"

В то же время киевским болельщикам может напомнить о себе Джастин Лонвейк, который в ближайшее время вернется в Украину. Нидерландский футболист подписал контракт с "Динамо" еще осенью 2022 года, но с тех пор так и не смог закрепиться в команде. За последние годы 26-летний полузащитник выступал на правах аренды за "Андерлехт", "Фортуну" (дважды) и "Виборг".

Джастин Лонвейк в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Также известно, что "Динамо" выйдет на трансферный рынок в поисках игроков сразу на несколько позиций. Речь идет о правом и центральном защитниках, вингере и форварде. Киевляне хотят оформить хотя бы часть трансферов до 13 июня, когда начнется сбор перед стартом нового сезона.

