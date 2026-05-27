В Бухаресте хотят подписать игрока киевского Динамо

Дата публикации 27 мая 2026 11:23
У Динамо появится возможность продать Блэнуцэ
Владислав Блэнуцэ (слева) во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Футболист киевского "Динамо" Владислав Блэнуцэ не может занести себе в актив сезон 2025/26. Он практически не выходил на поле. Перспективы игрока остаются туманными. 

Блэнуцэ может покинуть Украину уже в ближайшее время, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ro

Нападающий Владислав Блэнуцэ перешел в "Динамо" из "Крайовы" в сентябре прошлого года. Однако 24-летнему игроку не удалось завоевать место в основе киевской команды. За это время он вышел на поле 11 раз и провел за "бело-синих" 308 минут, сумев забить один гол. В 2026 году форвард был задействован только в поединке с ЛНЗ.

Владислав Блэнуцэ на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

 

Блэнуцэ может уехать из Украины 

В услугах нападающего заинтересовано бухарестское "Динамо", однако переговоры о трансфере начнутся при одном условии. Команда борется за место в Лиге Конференций, и если квалифицируется в еврокубки, то получит деньги на трансфере. Одной из приоритетных целей является Владислав Блэнуцэ. 

В ближайшее время форвард и его агент встретятся с главным тренером и президентом "Динамо". Они обменяются мнениями о будущем игрока, однако вряд ли на него рассчитывают в Киеве. 

Динамо Футбол трансферы Владислав Бленуце
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Владимир Соборный
