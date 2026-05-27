У Динамо появится возможность продать Блэнуцэ

Владислав Блэнуцэ (слева) во время матча.

Футболист киевского "Динамо" Владислав Блэнуцэ не может занести себе в актив сезон 2025/26. Он практически не выходил на поле. Перспективы игрока остаются туманными.

Блэнуцэ может покинуть Украину уже в ближайшее время, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ro.

Нападающий Владислав Блэнуцэ перешел в "Динамо" из "Крайовы" в сентябре прошлого года. Однако 24-летнему игроку не удалось завоевать место в основе киевской команды. За это время он вышел на поле 11 раз и провел за "бело-синих" 308 минут, сумев забить один гол. В 2026 году форвард был задействован только в поединке с ЛНЗ.

В услугах нападающего заинтересовано бухарестское "Динамо", однако переговоры о трансфере начнутся при одном условии. Команда борется за место в Лиге Конференций, и если квалифицируется в еврокубки, то получит деньги на трансфере. Одной из приоритетных целей является Владислав Блэнуцэ.

В ближайшее время форвард и его агент встретятся с главным тренером и президентом "Динамо". Они обменяются мнениями о будущем игрока, однако вряд ли на него рассчитывают в Киеве.

