Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо определилось со стоимостью Пономаренко

Динамо определилось со стоимостью Пономаренко

Ua ru
Дата публикации 26 мая 2026 23:56
Суркис хочет более 20 млн евро за игрока Динамо
Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" определилось с трансферной стоимостью одного из главных молодых талантов клуба Матвея Пономаренко. В столичном клубе готовы рассматривать продажу нападающего лишь за большие деньги.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Виктора Вацко.

Матвей Пономаренко
Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

"Динамо" определило цену Пономаренко

По информации источника, президент "Динамо" Игорь Суркис оценил 20-летнего форварда в более 20 миллионов евро.

Именно за такую компенсацию киевский клуб готов вести переговоры о трансфере одного из самых результативных молодых форвардов Украины.

В сезоне-2025/26 Пономаренко стал одним из открытий "Динамо". Нападающий провел 23 матча за основную команду во всех турнирах и забил 16 голов. Также на его счету одна результативная передача.

Читайте также:

Благодаря результативности форвард привлек внимание не только украинских болельщиков, но и скаутов европейских клубов из топ-5 европейских чемпионатов.

Портал Transfermarkt сейчас оценивает стоимость Пономаренко в 6 миллионов евро. В то же время в "Динамо" считают, что реальная трансферная цена нападающего значительно выше из-за возраста, прогресса и потенциала футболиста.

Напомним, портал Новини.LIVE ранее рассказывал о новых перспективах для футболиста, который прошел академию "Динамо" и получил шанс проявить себя на высоком уровне.

Также Новини.LIVE сообщал, что вылет "Жироны" может повлиять на будущее украинских игроков Виктора Цыганкова и Владислава Ваната в клубе.

Динамо Футбол трансферы Матвей Пономаренко
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации