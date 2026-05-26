Суркис хочет более 20 млн евро за игрока Динамо

Динамо определилось со стоимостью Пономаренко
Киевское "Динамо" определилось с трансферной стоимостью одного из главных молодых талантов клуба Матвея Пономаренко. В столичном клубе готовы рассматривать продажу нападающего лишь за большие деньги.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Виктора Вацко.
По информации источника, президент "Динамо" Игорь Суркис оценил 20-летнего форварда в более 20 миллионов евро.
Именно за такую компенсацию киевский клуб готов вести переговоры о трансфере одного из самых результативных молодых форвардов Украины.
В сезоне-2025/26 Пономаренко стал одним из открытий "Динамо". Нападающий провел 23 матча за основную команду во всех турнирах и забил 16 голов. Также на его счету одна результативная передача.
Благодаря результативности форвард привлек внимание не только украинских болельщиков, но и скаутов европейских клубов из топ-5 европейских чемпионатов.
Портал Transfermarkt сейчас оценивает стоимость Пономаренко в 6 миллионов евро. В то же время в "Динамо" считают, что реальная трансферная цена нападающего значительно выше из-за возраста, прогресса и потенциала футболиста.
