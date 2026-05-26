Головна Спорт Динамо визначилось з вартістю Пономаренка

Динамо визначилось з вартістю Пономаренка

Дата публікації: 26 травня 2026 23:56
Суркіс хоче понад 20 млн євро за гравця Динамо
Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" визначилося з трансферною вартістю одного з головних молодих талантів клубу Матвія Пономаренка. У столичному клубі готові розглядати продаж нападника лише за великі гроші.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Віктора Вацка.

За інформацією джерела, президент "Динамо" Ігор Суркіс оцінив 20-річного форварда у понад 20 мільйонів євро.

Саме за таку компенсацію київський клуб готовий вести переговори про трансфер одного з найрезультативніших молодих форвардів України.

У сезоні-2025/26 Пономаренко став одним із відкриттів "Динамо". Нападник провів 23 матчі за основну команду в усіх турнірах та забив 16 голів. Також на його рахунку одна результативна передача.

Завдяки результативності форвард привернув увагу не лише українських уболівальників, а й скаутів європейських клубів з топ-5 європейських чемпіонатів.

Портал Transfermarkt наразі оцінює вартість Пономаренка у 6 мільйонів євро. Водночас у "Динамо" вважають, що реальна трансферна ціна нападника значно вища через вік, прогрес та потенціал футболіста.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE раніше розповідав про нові перспективи для футболіста, який пройшов академію "Динамо" та отримав шанс проявити себе на високому рівні.

Також Новини.LIVE повідомляв, що виліт "Жирони" може вплинути на майбутнє українських гравців Віктора Циганкова і Владислава Ваната в клубі.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
