У Динамо з'явиться можливість продати Бленуце

Владислав Бленуце (ліворуч) під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Футболіст київського "Динамо" Владислав Бленуце не може занести собі в актив сезон 2025/26. Він практично не виходив на поле. Перспективи гравця залишаються туманними.

Бленуце може покинути Україну вже найближчим часом, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sport.ro.

Нападник Владислав Бленуце перейшов у "Динамо" з "Крайови" у вересні минулого року. Однак 24-річному гравцеві не вдалося завоювати місце в основі київської команди. За цей час він вийшов на поле 11 разів і провів за "біло-синіх" 308 хвилин, зумівши забити один гол. У 2026 році форвард був задіяний тільки в поєдинку з ЛНЗ.

Владислав Бленуце на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Бленуце може виїхати з України

У послугах нападника зацікавлене бухарестське "Динамо", однак переговори про трансфер почнуться за однієї умови. Команда бореться за місце в Лізі Конференцій, і якщо кваліфікується в єврокубки, то отримає гроші на трансфері. Однією з пріоритетних цілей є Владислав Бленуце.

Читайте також:

Найближчим часом форвард і його агент зустрінуться з головним тренером та президентом "Динамо". Вони обміняються думками про майбутнє гравця, однак навряд чи на нього розраховують у Києві.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про гравців, яким Ігор Костюк дасть шанс проявити себе у складі "Динамо".

Також Новини.LIVE представили дівчину Михайла Мудрика, а також повідомили, чим вона займається.