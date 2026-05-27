Головна Спорт У Бухаресті хочуть підписати гравця київського Динамо

Дата публікації: 27 травня 2026 11:23
У Динамо з'явиться можливість продати Бленуце
Владислав Бленуце (ліворуч) під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Футболіст київського "Динамо" Владислав Бленуце не може занести собі в актив сезон 2025/26. Він практично не виходив на поле. Перспективи гравця залишаються туманними.

Бленуце може покинути Україну вже найближчим часом, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sport.ro.

Нападник Владислав Бленуце перейшов у "Динамо" з "Крайови" у вересні минулого року. Однак 24-річному гравцеві не вдалося завоювати місце в основі київської команди. За цей час він вийшов на поле 11 разів і провів за "біло-синіх" 308 хвилин, зумівши забити один гол. У 2026 році форвард був задіяний тільки в поєдинку з ЛНЗ.

Владислав Бленуце на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

 

Бленуце може виїхати з України

У послугах нападника зацікавлене бухарестське "Динамо", однак переговори про трансфер почнуться за однієї умови. Команда бореться за місце в Лізі Конференцій, і якщо кваліфікується в єврокубки, то отримає гроші на трансфері. Однією з пріоритетних цілей є Владислав Бленуце.

Найближчим часом форвард і його агент зустрінуться з головним тренером та президентом "Динамо". Вони обміняються думками про майбутнє гравця, однак навряд чи на нього розраховують у Києві.

Динамо Футбол трансфери Владіслав Бленуце
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Володимир Соборний
