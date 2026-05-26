Динамо не змогло підписати новачка через обстріл Києва

Люмбард Деллова в матчі за збірну Косово. Фото: Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Футболіст із досвідом виступів одразу в кількох європейських чемпіонатах може продовжити кар'єру в Україні. Йдеться про Люмбарда Деллова, яким цікавиться "Динамо". Трансфер до київського клубу був уже майже вирішеною справою.

Однак виникли обставини, які змусили косовара сумніватися в цьому виборі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Інсайди від Пасічника 2.0".

Захисник болгарського клубу ЦСКА із Софії Люмбард Деллова давно перебуває у сфері інтересів київського "Динамо". Переговори між двома клубами вже тривають. Футболіст збірної Косово ще недавно був близький до приїзду в Україну.

Чому трансфер у "Динамо" може не відбутися

Цього тижня 27-річний гравець став сумніватися в рішенні прийняти пропозицію київського клубу. Люмбард Деллова дізнався про наслідки обстрілу України росіянами, що стався в ніч на неділю, 24 травня.

Косовський футболіст побоюється за власну безпеку. Його можна зрозуміти, оскільки масований удар по Києву призвів до серйозних пошкоджень, це стосується навіть стадіону київського "Динамо". Однак не виключено, що український клуб все ж знайде аргументи, які переконають Деллова прийняти пропозицію.

