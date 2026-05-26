Иностранный игрок отказался от трансфера в Динамо из-за обстрела Киева

Дата публикации 26 мая 2026 17:25
Динамо не смогло подписать новичка из-за обстрела Киева
Люмбард Деллова в матче за сборную Косово. Фото: Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Футболист с опытом выступлений сразу в нескольких европейских чемпионатах может продолжить карьеру в Украине. Речь идет о Люмбард Деллова, которым интересуется "Динамо". Трансфер в киевский клуб был уже почти решенным делом. 

Однако возникли обстоятельства, которые заставили косовара сомневаться в этом выборе, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Инсайды от Пасечника 2.0".

Защитник болгарского клуба ЦСКА из Софии Люмбард Деллова давно находится в сфере интересов киевского "Динамо". Переговоры между двумя клубами уже идут. Футболист сборной Косово еще недавно был близок к приезду в Украину. 

Почему трансфер в "Динамо" может не состояться 

На этой неделе 27-летний игрок стал сомневаться в решении принять предложение киевского клуба. Люмбард Деллова узнал о последствиях обстрела Украины россиянами, который произошел в ночь на воскресенье, 24 мая. 

Косовский футболист опасается за собственную безопасность. Его можно понять, поскольку массированный удар по Киеву привел к серьезным повреждениям, это касается даже стадиона киевского "Динамо". Однако не исключено, что украинский клуб все же найдет аргументы, которые убедят Деллова принять предложение. 

Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Владимир Соборный
