Главная Спорт Ярмоленко принял важное решение относительно будущего в Динамо

Ярмоленко принял важное решение относительно будущего в Динамо

Дата публикации 29 мая 2026 17:12
Лидер Динамо останется в клубе еще на один сезон
Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо" Киев

Андрей Ярмоленко продолжит карьеру в киевском "Динамо". Опытный футболист подписал новый контракт со столичным клубом.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Динамо".

Вингер, которому сейчас 36 лет, продлил соглашение с "бело-синими" еще на один год. Таким образом, футболист останется в составе киевлян еще как минимум на один сезон.

Новый контракт дает Ярмоленко шанс установить историческое достижение в украинском футболе. Сейчас на счету футболиста 123 гола в чемпионатах Украины, и чтобы превзойти рекорд Максима Шацких, ему необходимо забить еще два мяча.

Ярмоленко вернулся в "Динамо" летом 2023 года после выступлений за дортмундскую "Боруссию", английский "Вест Хэм" и эмиратский "Аль-Айн".

В сезоне-2025/26 он провел 35 матчей во всех турнирах. За это время Ярмоленко забил 12 голов и сделал одну результативную передачу.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 1,2 миллиона евро.

Прошлый сезон "Динамо" завершило на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ. В то же время команда выиграла Кубок Украины.

Динамо Андрей Ярмоленко УПЛ
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
