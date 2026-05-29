Лидер Динамо останется в клубе еще на один сезон

Ярмоленко принял важное решение относительно будущего в Динамо
Андрей Ярмоленко продолжит карьеру в киевском "Динамо". Опытный футболист подписал новый контракт со столичным клубом.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Динамо".
Ярмоленко продлил контракт с "Динамо"
Вингер, которому сейчас 36 лет, продлил соглашение с "бело-синими" еще на один год. Таким образом, футболист останется в составе киевлян еще как минимум на один сезон.
Новый контракт дает Ярмоленко шанс установить историческое достижение в украинском футболе. Сейчас на счету футболиста 123 гола в чемпионатах Украины, и чтобы превзойти рекорд Максима Шацких, ему необходимо забить еще два мяча.
Ярмоленко вернулся в "Динамо" летом 2023 года после выступлений за дортмундскую "Боруссию", английский "Вест Хэм" и эмиратский "Аль-Айн".
В сезоне-2025/26 он провел 35 матчей во всех турнирах. За это время Ярмоленко забил 12 голов и сделал одну результативную передачу.
По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 1,2 миллиона евро.
Прошлый сезон "Динамо" завершило на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ. В то же время команда выиграла Кубок Украины.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Рико Верхувен после громкого поединка с Александром Усиком выступил с заявлением о возможном завершении спортивной карьеры.
Также Новини.LIVE писал о словах Анны Ризатдиновой о роли Усика в мотивации молодых украинских гимнасток и его влиянии на новое поколение спортсменок.