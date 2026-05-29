Лідер Динамо залишиться у клубі ще на один сезон

Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ

Андрій Ярмоленко продовжить кар'єру в київському "Динамо". Досвідчений футболіст підписав новий контракт зі столичним клубом.

Про це повідомив офіційний сайт "Динамо".

Вінгер, якому наразі 36 рокі, продовжив угоду з "біло-синіми" ще на один рік. Таким чином, футболіст залишиться у складі киян ще щонайменше на один сезон.

Новий контракт дає Ярмоленку шанс встановити історичне досягнення в українському футболі. Зараз на рахунку футболіста 123 голи в чемпіонатах України, і аби перевершити рекорд Максима Шацьких, йому необхідно забити ще два м'ячі.

Ярмоленко повернувся до "Динамо" влітку 2023 року після виступів за дортмундську "Боруссію", англійський "Вест Гем" та еміратський "Аль-Айн".

У сезоні-2025/26 він провів 35 матчів у всіх турнірах. За цей час Ярмоленко забив 12 голів та зробив одну результативну передачу.

За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 1,2 мільйона євро.

Минулий сезон "Динамо" завершило на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ. Водночас команда виграла Кубок України.