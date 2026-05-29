Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ярмоленко ухвалив важливе рішення щодо майбутнього в Динамо

Ярмоленко ухвалив важливе рішення щодо майбутнього в Динамо

Ua ru
Дата публікації: 29 травня 2026 17:12
Лідер Динамо залишиться у клубі ще на один сезон
Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ

Андрій Ярмоленко продовжить кар'єру в київському "Динамо". Досвідчений футболіст підписав новий контракт зі столичним клубом.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "Динамо".

Андрей Ярмоленко
Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ

Ярмоленко продовжив контракт із "Динамо"

Вінгер, якому наразі 36 рокі, продовжив угоду з "біло-синіми" ще на один рік. Таким чином, футболіст залишиться у складі киян ще щонайменше на один сезон.

Новий контракт дає Ярмоленку шанс встановити історичне досягнення в українському футболі. Зараз на рахунку футболіста 123 голи в чемпіонатах України, і аби перевершити рекорд Максима Шацьких, йому необхідно забити ще два м'ячі.

Ярмоленко повернувся до "Динамо" влітку 2023 року після виступів за дортмундську "Боруссію", англійський "Вест Гем" та еміратський "Аль-Айн".

Читайте також:

У сезоні-2025/26 він провів 35 матчів у всіх турнірах. За цей час Ярмоленко забив 12 голів та зробив одну результативну передачу.

За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 1,2 мільйона євро.

Минулий сезон "Динамо" завершило на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ. Водночас команда виграла Кубок України.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Ріко Верхувен після гучного поєдинку з Олександром Усиком виступив із заявою про можливе завершення спортивної кар’єри.

Також Новини.LIVE писав про слова Ганни Різатдінової щодо ролі Усика у мотивації молодих українських гімнасток та його впливу на нове покоління спортсменок.

Динамо Андрій Ярмоленко УПЛ
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації