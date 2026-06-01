Головна Спорт У Динамо повернеться один з іноземних футболістів команди

У Динамо повернеться один з іноземних футболістів команди

Дата публікації: 1 червня 2026 16:13
Динамо хоче продати Бленуце та може повернути Лонвейка
Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк. Фото: пресслужба клубу

Керівництво київського "Динамо" може радикально змінити склад команди під час літнього трансферного міжсезоння. Не виключено, що контракт із "біло-синіми" підпишуть одразу кілька новачків. Одночасно з цим ведеться робота, щоб відпустити гравців, на яких не розраховує тренерський штаб.

Одним із них є форвард Владислав Бленуце, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на "ТаТоТаке".

Владислав Бленуце не виправдав сподівань уболівальників київського "Динамо", так і не зумівши поборотися за місце в основі команди за рік перебування в клубі. Йому не довіряв Олександр Шовковський, а Ігор Костюк практично перестав випускати гравця навіть на заміну.

У "Динамо" вже ведуться пошуки нового клубу для 24-річного румунського нападника. Найімовірнішим покупцем є одноклубники "біло-синіх" із Бухареста, однак там ще не склали офіційну пропозицію щодо трансферу Владислава.

Хто може поповнити "Динамо"

Водночас київським уболівальникам може нагадати про себе Джастін Лонвейк, який найближчим часом повернеться в Україну. Нідерландський футболіст підписав контракт із "Динамо" ще восени 2022 року, але відтоді так і не зміг закріпитися в команді. За останні роки 26-річний півзахисник виступав на правах оренди за "Андерлехт", "Фортуну" (двічі) та "Віборг".

Джастін Лонвейк у "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Також відомо, що "Динамо" вийде на трансферний ринок у пошуках гравців одразу на кілька позицій. Йдеться про правого та центрального захисників, вінгера та форварда. Кияни хочуть оформити хоча б частину трансферів до 13 червня, коли розпочнеться збір перед стартом нового сезону.

Динамо Футбол трансфери Джастін Лонвейк
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
