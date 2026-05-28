Саленко отримає важливу роль у Динамо

Саленко отримає важливу роль у Динамо

Дата публікації: 28 травня 2026 13:42
Саленко повертається в Динамо, йому приготували важливу роль
Роман Саленко (ліворуч) із батьком Олегом Саленком. Фото: скриншот УПЛ ТБ

Влітку 2026 року в київське "Динамо" повернеться багато молодих футболістів, які провели в оренді сехон 2025/26. Практично всі з них отримають можливість проявити себе у складі команди. Йдеться як про збори, так і про наступні турніри.

Одним із таких гравців стане Роман Саленко, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на "Спорт 24".

Перспективний центральний півзахисник Роман Саленко займався в академії "Динамо" з 7 років, але в українській Прем'єр-лізі дебютував у складі іншої команди. Сезон, що завершився, 21-річний хавбек провів у луганській "Зорі" на правах оренди. Цей досвід він оцінює позитивно.

Роман Саленко
Роман Саленко в "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Що Саленко сказав про повернення в "Динамо"

Загалом молодий футболіст провів у складі "Зорі" 17 матчів, забив 1 гол та зробив 1 результативну передачу. Під час зимових зборів він зазнав травми і тільки нещодавно від неї відновився. Тепер півзахисник почувається добре і готовий повернутися в "Динамо".

За словами гравця, він отримав таку пропозицію не тільки від головного тренера Ігоря Костюка, а й із ним теж встиг обговорити свої перспективи в команді. Він запевнив, що ніколи не забуде свій досвід у "Зорі", який допоможе гравцеві в подальшій кар'єрі.

Динамо Заря Луганськ Роман Саленко
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
