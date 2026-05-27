Епіцентр не запропонує Динамо продовжити оренду Супряги

Головний тренер "Епіцентру" Сергій Нагорняк.

Тренерський штаб "Епіцентру" хоче відмовитися від послуг декількох футболістів. Серед них опинився і форвард Владислав Супряга. Він повернеться в київське "Динамо".

У гравця буде новий шанс проявити себе в столичній команді, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Права на Владислава Супрягу, як і раніше, належать київському "Динамо". Останнім часом форвард на правах оренди виступав за "Епіцентр". Тренерський штаб команди повірив у гравця, і спочатку він демонстрував впевнену, навіть результативну гру.

Владислав Супряга під час матчу.

Супряга повернеться в "Динамо"

Незабаром після закінчення сезону, в якому "Епіцентр" фінішував на 10 місці, стало відомо про те, що тренерський штаб команди не проситиме продовжити оренду 26-річного нападника. За колектив із Кам'янця-Подільського чемпіон світу U-20 провів 24 матчі у всіх турнірах, забив 3 голи та зробив 1 результативну передачу.

Окрім Владислава Супряги, "Епіцентр" не розраховує ще на двох гравців. Це Андрій Матвевич та Аладжі Олівейра. Усі вони зможуть працевлаштуватися в інших клубах.

