Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Мілевський оцінив перехід Караваєва з Динамо в Шахтар

Мілевський оцінив перехід Караваєва з Динамо в Шахтар

Ua ru
Дата публікації: 27 травня 2026 12:01
Мілевський згадав про невдалий трансфер у Шахтар
Олександр Караваєв дякує вболівальникам. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній форвард збірної України відповів на запитання про можливий трансфер Олександра Караваєва. Досвідчений захисник може перейти в донецький "Шахтар". Він провів 7 років у київському "Динамо".

Мілевський пояснив, чому свого часу не пішов цим шляхом, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Instagram-акаунт футболіста.

Одним із найгучніших трансферів літнього міжсезоння може стати перехід Олександра Караваєва з "Динамо" в "Шахтар". Гравці цих клубів рідко погоджуються на такі трансфери, але подібні випадки вже бували. На ветерана збірної України вже обрушилася критика через можливий відхід до чемпіонів країни.

Александр Караваев
Олександр Караваєв під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Мілевський думає про трансфер Караваєва

Ексфорвард "Динамо" не став засуджувати гравця. Він заявив, що цей вчинок буде повністю на совісті Олександра Караваєва. Захисник сам повинен вирішити, що для нього буде краще.

При цьому Мілевський згадав, як у 2013-му році Даріо Срна пропонував йому підписати контракт із "Шахтарем". У форварда тоді були напружені стосунки з керівництвом "Динамо", але він відмовився від такого кроку. Натомість на пропозицію погодився нападник Мораес.

Читайте також:
Артем Милевский
Ексфорвард "Динамо" Артем Мілевський. Фото: скріншот instagram.com/timi1010/

Олександр Караваєв є вихованцем "Шахтаря", але він не провів за основну команду жодного матчу. У "Динамо" гравець перейшов із "Зорі" 2019 року. На рахунку 33-річного ветерана 138 матчів за "біло-синіх" і 11 голів.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, з ким зустрічається ексфутболіст збірної України Михайло Мудрик, і чим займається його дівчина.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що до київського "Динамо" можуть повернутися двоє вихованців, у яких буде шанс закріпитися у складі.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

Артем Мілевський Динамо Олександр Караваєв
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації