Мілевський згадав про невдалий трансфер у Шахтар

Олександр Караваєв дякує вболівальникам.

Колишній форвард збірної України відповів на запитання про можливий трансфер Олександра Караваєва. Досвідчений захисник може перейти в донецький "Шахтар". Він провів 7 років у київському "Динамо".

Мілевський пояснив, чому свого часу не пішов цим шляхом, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Instagram-акаунт футболіста.

Одним із найгучніших трансферів літнього міжсезоння може стати перехід Олександра Караваєва з "Динамо" в "Шахтар". Гравці цих клубів рідко погоджуються на такі трансфери, але подібні випадки вже бували. На ветерана збірної України вже обрушилася критика через можливий відхід до чемпіонів країни.

Ексфорвард "Динамо" не став засуджувати гравця. Він заявив, що цей вчинок буде повністю на совісті Олександра Караваєва. Захисник сам повинен вирішити, що для нього буде краще.

При цьому Мілевський згадав, як у 2013-му році Даріо Срна пропонував йому підписати контракт із "Шахтарем". У форварда тоді були напружені стосунки з керівництвом "Динамо", але він відмовився від такого кроку. Натомість на пропозицію погодився нападник Мораес.

Олександр Караваєв є вихованцем "Шахтаря", але він не провів за основну команду жодного матчу. У "Динамо" гравець перейшов із "Зорі" 2019 року. На рахунку 33-річного ветерана 138 матчів за "біло-синіх" і 11 голів.

